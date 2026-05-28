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Jueves, 28 de mayo de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado y Edmundo González expresan su "determinación" a impulsar negociación con el "régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela"

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
La iniciativa plantea dos procesos simultáneos: una negociación política con el régimen interino y la construcción de un Gran Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República.

Este jueves se dio a conocer que la premio Nobel de Paz, María Corina Machado, el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, la Plataforma Unitaria y la Alianza Con Vzla suscribieron en Ciudad de Panamá el llamado 'Manifiesto de Panamá', documento con el que plantean una ruta política para la restauración de la democracia en Venezuela y la construcción de un Gran Acuerdo Nacional.

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Dicho texto destaca: "Venezuela vive la hora decisiva de su historia republicana y reivindica el resultado del 28 de julio de 2024".

Asimismo, los líderes venezolanos reunidos en Panamá recalcaron que actuarán bajo el liderazgo de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y las fuerzas democráticas unificadas para impulsar una "transición con sentido de urgencia, firmeza, inteligencia y cohesión histórica”.

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La iniciativa plantea además dos procesos simultáneos: "una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino y la construcción de un Gran Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República".

Estas negociaciones serán lideradas por María Corina Machado “en su rol de conductora del proceso democrático del país”, en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática y organizaciones de la sociedad civil.

En el documento también se menciona "la liberación plena de los presos políticos, civiles y militares, el retorno seguro de los exiliados por razones políticas y la normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo, y de los grupos armados, ilegales o terroristas".

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A su vez, se propone la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana, para lo cual consideran necesaria la designación previa de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

El manifiesto "convoca a ciudadanos, partidos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, organizaciones sociales y venezolanos dentro y fuera del país a incorporarse a un Gran Acuerdo Nacional".

Con ello, se busca dar con una base sólida para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro en Venezuela.

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