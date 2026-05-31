Lanzan granada contra la Fuerza Pública en Caquetá durante jornada electoral en Colombia

Durante la jornada electoral de este domingo 31 de mayo en Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el ataque contra miembros de la fuerza pública en el municipio de El Paujil, en Caquetá.

Según explicó el funcionario, la acción violenta no dejó integrantes de la fuerza pública lesionados ni alteró el normal desarrollo de las elecciones en la zona, aunque llevó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad durante la jornada electoral.

"En una vereda del municipio de El Paujil, Caquetá, un individuo que iba en una moto arrojó una granada contra la Fuerza Pública. No hay ninguna afectación a miembros de la Fuerza Pública, tampoco hay ninguna alteración en el sistema electoral, pero sí nos muestra que tenemos que estar muy alertas", señaló.

Por su parte, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, explicó que el artefacto explotó a un costado de una vía, sin causar afectaciones a militares ni policías.

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"Explota al borde de una vía y no afecta a nuestros militares y policías. Los puestos de votación en ese sector no están en riesgo, eso fue a las afueras del municipio”, aseguró.

El hecho ocurre mientras millones de colombianos participan en las elecciones presidenciales para escoger al sucesor de Gustavo Petro. Desde las primeras horas del día, el Gobierno nacional, la Registraduría y la fuerza pública han realizado seguimiento constante al orden público en diferentes regiones del país.

Pese a que la jornada electoral se ha desarrollado en su mayoría con normalidad, las autoridades insistieron en la importancia de reforzar las labores de prevención y vigilancia en territorios donde se han registrado amenazas por la presencia de grupos armados ilegales.