Sábado, 25 de octubre de 2025
Petro en Lista Clinton

Presidente Gustavo Petro afirmó que está separado de Verónica Alcocer y la defiende tras ser incluida en la lista OFAC

octubre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
El mandatario colombiano aseguró que la lista Clinton pasó de ser un “instrumento contra la mafia” a un “instrumento político y electoral”.

Estados Unidos anunció sanciones financieras contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por no combatir el narcotráfico. El Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y también a su esposa, a uno de sus hijos, y al ministro del Interior Armando Benedetti, su mano derecha.

Una vez se conoció la pronunciación del gobierno estadounidense, Petro reaccionó a través de su cuenta de X: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno (congresista republicano de Estados Unidos) se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”.

o

El presidente colombiano aseguró que su defensa en el caso, en Estados Unidos, será liderada por el abogado Dany Kovalik. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, sostuvo.

“Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, finalizó el mandatario en el mensaje que publicó en su cuenta de X.

También, a través de esta misma red social, el mandatario colombiano aseveró que Verónica Alcocer, la mujer que figura como su esposa y que fue incluida en la lista Clinton, ya no es su pareja y la defendió ante este señalamiento.

o

Verónica Alcocer está separada de mi hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”, escribió Petro.

El mandatario culminó diciendo “Búscaré la forma de defenderme personalmente, pero debo defender también los derechos soberanía del pueblo colombiano”.

Es la primera vez que un presidente de Colombia, el país que más produce cocaína en el mundo, recibe una sanción de este tipo.

