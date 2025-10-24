NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Petro en Lista Clinton

"Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia y ha atacado a quien atacaba a la mafia": Gustavo Petro en pronunciamiento desde la Plaza de Bolívar

octubre 24, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Presidente Gustavo Petro - Foto EFE
Tras el anuncio de Estados Unidos de incluirlo en la lista OFAC, Petro volvió a decir que los soldados estadounidenses no deben hacerle caso a Trump.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, convocó este viernes a sus simpatizantes a reunirse en la Plaza Bolívar de Bogotá para apoyar el proyecto de Asamblea Constituyente anunciado el jueves.

Sus seguidores se congregaron finalizada la tarde del viernes también para manifestar su inconformidad por las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo acusó de ser un "líder del narcotráfico", y por un fallo judicial que anuló la condena por soborno contra el líder de la oposición Álvaro Uribe.

Pocas horas antes de que comenzara el evento, en el que Petro hizo presencia con un discurso, Estados Unidos anunció que había decidido incluir al presidente colombiano en la lista OFAC, una medida que materializó una serie de sanciones anunciadas por Trump contra Colombia y que fueron individualizadas gracias a la solicitud de una diplomacia paralela en la política colombiana.

"El resumen de lo que ha acontecido hoy (viernes) en materia internacional no es más que el Gobierno de Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia y ha atacado a quien atacaba la mafia procurando que la propia sociedad norteamericana dejara de consumir tanta cocaína", expresó Petro en la Plaza de Bolívar.

El jefe de Estado aseguró nunca haber "cedido a propuestas mafiosas" y calificó la decisión como una "expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami con sus aliados de la extrema derecha en la Florida tratando de arrodillar un presidente porque no le van a dejar hacer negocios en los Estados Unidos o quizá en ninguna parte del mundo".

Petro reiteró lo que había anticipado más temprano en X respecto a no tener activos en el país norteamericano. "Yo no he hecho negocios nunca, no tengo un dólar en los Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme, no tengo ni ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos de Norteamérica", expresó frente a una multitud que le ovacionaba.

Entretanto, el gobernante colombiano se refirió nuevamente al evento por el que el Departamento de Estado estadounidense decidió revocarle su visa cuando instó a las fuerzas militares estadounidenses a finales de septiembre a desobedecer a Trump en plena calle de Nueva York, con megáfono en mano, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Nos odian porque fui capaz de ir a la calle de Nueva York y gritar 'Ningún soldado del ejército de Estados Unidos, si es que somos capaces de defender a Palestina' y de eso estábamos hablando, del ejército de la salvación del mundo, que varios países empezaron a decir que estaban de acuerdo, en Palestina, amigos de la prensa colombiana 'no puede ningún soldado de los Estados Unidos disparar contra la humanidad'", pronunció Petro.

El dirigente colombiano indicó que los soldados estadounidenses "por su propio juramento" deben poner sus armas al servicio "de todo lo contrario a que suene opresión, suene genocidio”.

La declaración es similar a la que el presidente hizo en las calles de Nueva York, cuando habló de Palestina, en el marco de la Asamblea General de la ONU y que fue rechazada por la Casa Blanca.

