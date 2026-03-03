NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Neymar Jr, futbolista brasileño - Foto: AFP
"Hoy es uno de los días más tristes para mí": el emotivo mensaje de Neymar a Rodrygo, tras enterarse de su lesión

marzo 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
El astro brasileño se solidarizó con su compatriota, quien padeció una fuerte lesión en la más reciente salida con el conjunto merengue en LaLiga de España.

Neymar uno de los máximos referentes de la selección de Brasil y del fútbol sudamericano desde hace más de dos décadas, se solidarizó con su amigo y compatriota, el delantero del Real Madrid Rodrygo Goes, quien sufrió una fuerte lesión el pasado lunes, motivo por el cual se perderá el resto de la temporada y la Copa del Mundo de Norteamérica con la Canarinha.

o

Este martes, el conjunto merengue, por medio de un comunicado, dio a conocer que, luego de realizarle las pruebas médicas pertinentes al futbolista, “se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha".

Ante la situación difícil que vive Rodrygo, quien por la magnitud de la lesión se estima que estará cerca de seis o un poco más fuera de las canchas, Neymar le dedicó un emotivo mensaje expresándole que lo acompañará en este difícil momento.

“Hermanito... mantente fuerte, estoy seguro de que regresarás volando. Te amo tanto como me apoyaste, ¡estaré aquí para ti!”, expresó el astro brasileño por medio de su cuenta de X.

Asimismo, dejó ver que cuando recibió la noticia sobre la magnitud de la lesión de Rodrygo, sintió una profunda tristeza y mil cosas pasaron por su mente, teniendo en cuenta que las lesiones también lo han acompañado durante los últimos dos años.

“Hoy es uno de los días más tristes para mí. Cuando me enteré de la lesión, toda una película se reprodujo en mi cabeza”, expresó Ney.

o

De igual manera, le expresó la importancia de estar rodeado de la familia en momentos difíciles para encontrar un equilibrio con las emociones que una situación de estas produce.

“¡Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo de vivir con esta herida! Mi 10, mi niño, mi heredero (como te llamo). Solo te pido una cosa... cuida tu cabeza; ahora es el momento de reunir a todos los que amas a tu alrededor", añadió.

Rodrygo, de 25 años, se lesionó en el partido que enfrentó este lunes el conjunto merengue ante el Getafe. En la dura derrota del Madrid, en el minuto 55, el brasileño apoyó mal el pie y fue cuando salió del encuentro.

