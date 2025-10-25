La UIAF se pronuncia tras la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton y aclara si ha recibido solicitudes para investigarlo

Tras el anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el cual vincula al presidente Gustavo Petro, su esposa, uno de sus hijos y el ministro del interior Armando Benedetti en la Lista Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), por acciones ligadas con el narcotráfico.

Frente a esta situación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió un comunicado en el que destacó el trabajo que ha desempeñado la administración de Gustavo Petro en su lucha contra “narcotráfico y el terrorismo”, catalogándola como “impactante”.

“Desde agosto de 2022 hasta septiembre de 2025 (…) Los informes difundidos por la administración tuvieron una estimación de 169,73 billones de pesos corrientes. Con relación al cuatrienio anterior (2018-2022), la UIAF difundió 527 productos de inteligencia financiera, que detectaron 51,1 billones de pesos corrientes, lo que implica que durante el Gobierno del presidente Petro se aumentó considerablemente en 89,5% el número de productos, así como la detección de recursos vinculados al lavado de activos (232%)”, indicó la entidad.

Esto, según la UIAF, estos resultados son gracias al trabajo en conjunto de este organismo, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública, los cuales han llevado a resultados positivos en la destrucción y desarticulación de grupos delictivos dentro de la nación.

En cuanto al relacionamiento de Verónica Alcocer, la Unidad de Información y Análisis Financiero dejó claro que hasta la fecha no han recibido “Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de los bancos”, que tengan alguna relación con el lavado de activos, financiación del terrorismo o delitos conexos.

Respecto al hijo del mandatario, Nicolás Petro, manifestó la entidad que, tras el rastreo y búsqueda selectiva en bases de datos, no se encontró relación alguna con actividades financieras relacionadas anteriormente.

Por su parte, frente a los señalamientos hacia el ministro del Interior, Armando Benedetti señaló: "Se ha recibido un requerimiento de autoridad judicial, aunque el informe no lo vincula con LA/FT/FP”.

En conclusión, la Unidad de Información y Análisis Financiero enfatizó que la vinculación de estas personas a Lista OFAC no representa “una decisión judicial”, sino que se trata de una medida basada en “un criterio político sin soporte probatorio y no equivale a una responsabilidad penal”.