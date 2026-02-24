El CNE presentó en Miami plataforma para que los colombianos en el exterior vigilen las elecciones 2026

El Consejo Nacional Electoral de Colombia presentó en Miami la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta diseñada para que “las agrupaciones políticas, tanto en Colombia como en el exterior, utilicen la tecnología como un mecanismo que garantice la inspección, vigilancia y control en los puestos de votación”.

Según el organismo, este anuncio hace parte de la estrategia del Consejo Nacional Electoral para que las elecciones 2026 cuenten con los principios de legitimidad y transparencia en todas las jornadas.

El magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE, dijo que “si queremos mejorar nuestro país es con el voto, con la responsabilidad social y con cuidar el único valor fundamental que tenemos como país: la democracia. Por eso, presentamos esta plataforma, porque sabemos de la importancia que tienen los testigos electorales”.

El aplicativo fue lanzado el pasado 22 de enero y se ha convertido en un “aliado de la democracia colombiana”, según el CNE, pues entre sus ventajas está la expedición de un código QR que le facilitará a la Fuerza Pública hacer un riguroso control de los testigos, observadores y auditores de sistema que tendrán acceso a las mesas de votación y estarán pendientes de todo lo que ocurra con los formularios que deben diligenciar los jurados de votación.

Quiroz, además, invitó también a las agrupaciones políticas a que hagan uso de la plataforma y enfatizó que la labor de un testigo se da antes de que se dé acceso a los votantes.

“Ellos están apenas se abre la urna reportando lo que pasó, qué jurados no están y qué pasa durante el día. Pero lo más importante, una vez termina la jornada electoral, a las 4:00 p.m., pueden tomar una foto al formulario E-14 y reportarles a los partidos políticos, a sus candidatos, a su grupo significativo para que cada uno sepa qué tiene en su mesa, cuántos votos tuvo y por quién votaron”, explicó.

El tribunal electoral también hará presencia en Caracas, y Quito, capital ecuatoriana, donde también se espera que las agrupaciones políticas hagan uso de la plataforma.