Sábado, 24 de enero de 2026
Donald Trump

"Al pingüino no le importan las opiniones de quienes no pueden comprender": la imagen que publicó la Casa Blanca de Trump en medio de tensiones por Groenlandia

enero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - AFP
La imagen fue generada con Inteligencia Artificial y fue divulgada por las redes sociales de la Casa Blanca.

La Casa Blanca compartió una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) en la que se ve al presidente Donald Trump caminando junto a un pingüino que lleva una bandera de Estados Unidos, en Groenlandia.

En una primera publicación en la plataforma X, la Casa Blanca había difundido dicha imagen con la frase “Abraza el pingüino”, pero posteriormente reposteó la misma con la leyenda “Al pingüino no le importan las opiniones de quienes no pueden comprender”.

Trump ya había compartido en su red social Truth Social dos polémicas imágenes creadas con la misma tecnología en las que plasma algunas de sus intenciones sobre territorios como Canadá, Groenlandia y Venezuela.

En la primera de ellas, publicada en la madrugada del 20 de enero, Trump se ve sentado en el Despacho Oval frente a varios líderes mundiales y junto a un tablero con parte del mapa del continente americano, pero con la bandera estadounidense que se apodera de territorios como Venezuela, Canadá y Groenlandia.

En otra imagen, pero esta vez sobre Groenlandia, territorio danés del cual el mandatario viene hablando de manera intensa en los últimos meses, aparecen los tres principales líderes de su Gobierno y sus mayores aliados en cuanto a sus políticas.

En ella se detalla a Trump sosteniendo una bandera estadounidense en lo que parece ser un paisaje de Groenlandia, detrás suyo aparecen JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y Marco Rubio, secretario de Estado.

El mandatario republicano ha demostrado sus intenciones para la adquisición de la gigantesca isla autónoma de Dinamarca, aunque en el Foro Económico Mundial en Davos descartató el uso de y pidió "negociaciones inmediatas" para discutir la adquisición de la misma.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra... Por eso busco negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia... Esto no sería una amenaza para la OTAN, sino que mejoraría enormemente la seguridad de toda la alianza", afirmó.

