NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Régimen cubano

"Los días de la tiranía están contados": líder opositor cubano José Daniel Ferrer tras contundentes medidas de EE. UU. contra el régimen de Cuba

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El disidente cubano en el exilio José Daniel Ferrer analizó en NTN24 las recientes medidas anunciadas por el presidente Donald Trump contra el régimen de Cuba, en encabeza de Miguel Díaz-Canel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al régimen de Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de su país, por lo que firmó una orden ejecutiva mediante la cual anunció la declaración de un "estado de emergencia".

o

Según Trump, "el Gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a Estados Unidos" y "se aliena con numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos" a Washington.

En entrevista con NTN24, el disidente cubano José Daniel Ferrer analizó la medida de la Administración republicana y señaló que "hace rato este tipo de medidas enérgicas debieron haber sido tomadas por Estados Unidos" contra el régimen de Cuba, que encabeza de Miguel Díaz-Canel.

"Ojalá otros actores como la Unión Europea y gobiernos latinoamericanos también tomasen medidas de manera clara, precisa y enérgica contra la perversa y criminal tiranía castrocomunista que, no solamente oprime, reprime y esclaviza al pueblo cubano, sino que también es un peligro para la libertad, la democracia y los derechos humanos de todo el continente", señaló.

o

En cuanto a la amenaza que representa para la seguridad nacional de Estados Unidos, Ferrer argumentó que el régimen cubano siempre ha sido "estrecho aliado de regímenes como el de Rusia, China e Irán y también de organizaciones terroristas como Hezbolá, Hamás y las guerrillas colombianas ELN y las FARC".

"En las estructuras del poder hay mucho susto, mucho nerviosismo y saben que con este tipo de presiones y políticas de Estados Unidos, más la presión popular dentro de Cuba, los días de la tiranía están contados", añadió.

Temas relacionados:

Régimen cubano

Estados Unidos

Donald Trump

Miguel Díaz-Canel

Amenaza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Presos políticos en Cuba - AFP
Presos políticos

La represión en Cuba se recrudeció tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, según organizaciones de derechos humanos

Nicolás Maduro al llegar a Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Difunden imágenes a ras de suelo de Nicolás Maduro cuando llegó a aeropuerto de Nueva York luego de su captura en Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Barriles de petróleo

"Tiene que haber un cambio político": experto petrolero sobre acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela sobre entrega de millones de barriles

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Presos políticos en Cuba - AFP
Presos políticos

La represión en Cuba se recrudeció tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, según organizaciones de derechos humanos

Selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Preocupación en la Selección Colombia a pocos meses del Mundial: jugador titular se fracturó la clavícula

Nicolás Maduro al llegar a Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Difunden imágenes a ras de suelo de Nicolás Maduro cuando llegó a aeropuerto de Nueva York luego de su captura en Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Barriles de petróleo

"Tiene que haber un cambio político": experto petrolero sobre acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela sobre entrega de millones de barriles

Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
Julio Iglesias

Fiscalía española archiva denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual

Donald Trump y Claudia Sheinbaum (AFP)
Estados Unidos y México

"Deberían estar muy contentos con eso": Trump habló con Claudia Sheinbaum sobre la frontera, el comercio y el narcotráfico

Edmundo González y su yerno Rafael Tudares - Fotos: EFE y X @MarianaGTudares
Excarcelaciones en Venezuela

Pese a anuncio de excarcelaciones por parte del régimen, la hija de Edmundo González sigue sin conocer información de su esposo Rafael Tudares

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre