"Los días de la tiranía están contados": líder opositor cubano José Daniel Ferrer tras contundentes medidas de EE. UU. contra el régimen de Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al régimen de Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de su país, por lo que firmó una orden ejecutiva mediante la cual anunció la declaración de un "estado de emergencia".

Según Trump, "el Gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a Estados Unidos" y "se aliena con numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos" a Washington.

En entrevista con NTN24, el disidente cubano José Daniel Ferrer analizó la medida de la Administración republicana y señaló que "hace rato este tipo de medidas enérgicas debieron haber sido tomadas por Estados Unidos" contra el régimen de Cuba, que encabeza de Miguel Díaz-Canel.

"Ojalá otros actores como la Unión Europea y gobiernos latinoamericanos también tomasen medidas de manera clara, precisa y enérgica contra la perversa y criminal tiranía castrocomunista que, no solamente oprime, reprime y esclaviza al pueblo cubano, sino que también es un peligro para la libertad, la democracia y los derechos humanos de todo el continente", señaló.

En cuanto a la amenaza que representa para la seguridad nacional de Estados Unidos, Ferrer argumentó que el régimen cubano siempre ha sido "estrecho aliado de regímenes como el de Rusia, China e Irán y también de organizaciones terroristas como Hezbolá, Hamás y las guerrillas colombianas ELN y las FARC".

"En las estructuras del poder hay mucho susto, mucho nerviosismo y saben que con este tipo de presiones y políticas de Estados Unidos, más la presión popular dentro de Cuba, los días de la tiranía están contados", añadió.