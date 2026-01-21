Empresa colombiana logra participación en la feria tecnológica más influyente del mundo con sede en Las Vegas

La empresa colombiana VTA+ participó en la Consumer Technology Association (CES) 2026, la feria tecnológica más influyente del mundo, cuya última edición tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Las Vegas, en Estados Unidos.

Se trata de un evento que reúne a más de 170.000 asistentes de todo el mundo y en el que la empresa colombiana presentó su portafolio, según explicó, como un caso de innovación desarrollada en Latinoamérica con alcance global.

VTA+ estuvo en la CES 2026 al lado de gigantes internacionales de la talla de Netflix, LEGO, Tesla, Apple y Visa, entre otros, para mostrar su desarrollo en sectores de hogar inteligente, servicios de almacenamiento en la nube (cloud storage) y distribución en plataformas como Amazon.

Y es que, precisamente, la edición de este año —llevada a cabo desde el 6 y hasta el 9 de enero— trató temas como Inteligencia Artificial (IA) integrada en todo, Salud digital y bienestar, Movilidad autónoma y eléctrica "del futuro", y Sostenibilidad y energía.

La marca colombiana, que ha logrado presencia en más de 10 países desde su creación, presentó durante la feria lanzamientos como cámaras de seguridad con IA y almacenamiento en la nube, cerraduras con reconocimiento facial, purificadores de aire diseñados para hogares con mascotas y estaciones de carga con energía solar.

Esta participación en la CES 2026 se da en un contexto de crecimiento sostenido del comercio electrónico a nivel global, con proyecciones cercanas al 20%.

Uno de los factores que diferencia a VTA+ en el escenario internacional, según la propia empresa, es su "enfoque en ecosistemas integrados y su profundo conocimiento del consumidor latinoamericano".

La compañía asegura no ofrecer soluciones aisladas, sino "un portafolio completo gestionado desde una sola aplicación, diseñado para hacer la tecnología más cercana, accesible y funcional para el día a día".

La adopción del ya también gigante tecnológico colombiano ha trascendido rápidamente no solo en Sudamérica, sino también en el centro del continente, para llegar ahora hasta Norteamérica con jugadores tecnológicos trascendentales en la industria.

La sostenibilidad, por ejemplo, tema importante de la CES 2026 y de interés global en la actualidad, ocupa un lugar central dentro de la propuesta de VTA+, cuyo portafolio, además de incluir paneles solares y estaciones de energía (power stations) portátiles recargables con energía solar, cuenta con cámaras exteriores que permiten a los hogares reducir el consumo energético y ganar mayor autonomía.