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Sábado, 21 de marzo de 2026
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Medicamentos

Punto Azul supera las 4.400 toneladas de medicamentos gestionados y fortalece la economía circular en Colombia

marzo 21, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El programa Punto Azul ha recolectado y gestionado adecuadamente más de 4 mil toneladas de residuos de medicamentos, evitando riesgos para la salud y el ambiente, con el apoyo de cientos de empresas en el país.

Con la participación de cerca de 500 empresas y la articulación de 25 sectores productivos, Punto Azul se ha consolidado como una de las principales estrategias de sostenibilidad en Colombia para el manejo de residuos posconsumo.

El programa facilita que los ciudadanos dispongan de forma segura medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o en desuso, reduciendo riesgos asociados al uso indebido, la falsificación y su inadecuada eliminación, que puede contaminar suelos y fuentes de agua.

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Además de su impacto en salud pública, la iniciativa promueve la economía circular al permitir el aprovechamiento de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, reincorporándolos a nuevos ciclos productivos.

Desde la organización destacan que este modelo ha sido clave para generar conciencia ciudadana sobre el manejo responsable de residuos, al tiempo que fortalece el compromiso del sector empresarial con la sostenibilidad.

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