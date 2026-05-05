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Martes, 05 de mayo de 2026
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James Story

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
James Story, exembajador Estados Unidos en Venezuela, habló en El Informativo USA de NTN24.

James Story, exembajador Estados Unidos en Venezuela, expresó profundas dudas sobre la estrategia estadounidense en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

A cuatro meses de este acontecimiento y pese a que Washington celebra el éxito de la "fase uno", el diplomático advierte que sin una transición democrática, la recuperación económica del país será imposible.

"La operación de 48 minutos fue una victoria táctica, pero ahora viene la parte más difícil: la estrategia de llegar a la fase dos, la fase tres, y una transición democrática es 100% necesaria para la recuperación económica", afirmó Story durante una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

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El exembajador cuestionó las declaraciones optimistas del presidente Donald Trump sobre la situación venezolana, señalando que periodistas no pueden entrar al país, no hay libertad de prensa, permanecen 500 presos políticos y no existe fecha para elecciones.

La realidad económica venezolana contradice el discurso oficial: el bolívar se devaluó un 36% desde inicios de año.

Aunque el régimen de Delcy Rodríguez anunció un ajuste a 240 dólares, una familia necesita más de 600 dólares mensuales solo para cubrir la canasta básica. Médicos, profesores y obreros viven en la indigencia estructural, vendiendo pertenencias básicas para subsistir mientras el sistema de transporte, la red eléctrica y los hospitales públicos permanecen abandonados.

Story enfatizó que las inversiones internacionales requieren reglas claras y un sistema judicial confiable.

"Las mismas personas que robaron a esas empresas internacionales siguen en este gobierno, entre comillas", señaló, haciendo referencia a las deudas impagadas: Citgo debe casi 9,000 millones de dólares y Exxon 2,000 millones.

"El presidente Trump está empujando para los cambios económicos primero, y luego vienen los cambios democráticos. Lo que digo yo es que los dos tienen que andar juntos", explicó Story.

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Una preocupación adicional surge con el destino de 71 toneladas de medicamentos que Estados Unidos entregó al régimen de Rodríguez.

La Federación Médica Venezolana confirmó que estos insumos no han llegado a la red hospitalaria en al menos 18 estados. "¿Quién va a fiscalizar los recursos que le están entrando a Venezuela producto de la venta del petróleo?", cuestionó Story, sugiriendo que la embajada estadounidense debe fiscalizar el dinero que ingresa al país.

Finalmente, Story instó a María Corina Machado a regresar a Venezuela este año: "Es una heroína de Venezuela.

Sin embargo, anticipó que las elecciones no ocurrirán pronto, sugiriendo finales de 2027, y propuso implementar una segunda vuelta electoral para evitar que el chavismo gane con 35% dividiendo el voto opositor.

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