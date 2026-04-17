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Viernes, 17 de abril de 2026
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Radamel Falcao García, máximo goleador de la selección Colombia - Foto: AFP
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Selección Colombia

“Toda Colombia está ilusionada, hay grandes jugadores”: Falcao se refiere al papel de la selección en la Copa del Mundo 2026

abril 17, 2026
Por: Natalya Baquero González
El Tigre no duda de que el equipo dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo haga una buena representación en el certamen mundialista.

El histórico goleador de la selección Colombia, Radamel Falcao García, se refirió al papel que puede desempeñar el combinado nacional durante la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos, en la que los cafeteros participarán por séptima ocasión.

Durante una entrevista con el medio ESPN, el actual delantero de Millonarios manifestó que la ‘Tricolor’ tiene un buen equipo para avanzar a la instancia final del certamen mundialista, tal como lo hizo durante la última edición de la Copa América.

"Toda Colombia está ilusionada; sabemos que tenemos grandes jugadores. Tenemos un equipo que ha demostrado en la Copa América que, cuando está fuerte, convencido, puede luchar por el título”, dijo el atacante samario.

A pesar de eso, dejo claro que hay que tener en cuenta el estado físico y de rendimiento con el que lleguen los jugadores que el entrenador elija para afrontar el torneo más importante del fútbol, el cual se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del presente año en territorio norteamericano.

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“Hay que ver cómo llegan; lo importante es que lleguen de la mejor manera”, expresó.

Aunque Radamel Falcao fue consultado por un posible llamado a la selección Colombia, el máximo goleador de la ‘Tricolor' prefirió hablar del tema en general, haciendo referencia a lo que produce en los jugadores representar a su país.

Esto teniendo en cuenta que hace algún tiempo se rumoreó que el entrenador del combinado cafetero lo convocaría, debido a su poder de liderazgo y si jugaba una cierta cantidad de partidos con su club, comentarios que el mismo técnico desmintió esta versión, dejando claro que, aunque mantiene una gran relación, jamás le ha prometido nada al delantero samario.

“Seguramente la ilusión de poder jugar un Mundial, de representar a tu país, de dejarlo en lo más alto, va a llevar al equipo al máximo y será muy difícil de vencer”, manifestó.

Por último, el histórico referente de la selección Colombia no duda de que el equipo dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo haga una buena representación en cada uno de los encuentros, llenando de alegría a sus aficionados.

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La ‘Tricolor’ hará su debut mundialista el próximo 17 de junio ante su similar de Uzbekistán; posteriormente, se medirá ante la República Democrática del Congo y finalizará su participación en la fase de grupos ante la Portugal, seleccionados con los que comparte el Grupo K del certamen mundialista.

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