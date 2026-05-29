⁠Revelan tráiler y fecha de estreno de 'Volar', película grabada en capital sudamericana que retrata la desaparición forzada

La película 'Volar' se estrena el próximo 4 de junio, según informó este viernes la distribuidora Distrito Pacífico sobre la que es la ópera prima del director Jeiver Pinto Vargas.

La historia está ambientada en las calles de Bogotá, Colombia, y sigue la historia de Alirio, de 13 años, y de Claudia, de 12, dos niños habitantes de calle que sobreviven entre el reciclaje, el abandono y la invisibilidad.

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Tras la desaparición forzosa de Claudia, Alirio queda completamente solo y, desesperado por no volver a perder su único vínculo afectivo, secuestra a Alicia, de 70 años, una mujer de clase alta que vive atrapada entre la soledad y el paso silencioso del tiempo, y la lleva consigo al Bronx de Bogotá.

Lo que inicia como un acto impulsivo se transforma en una relación inesperada en la que ambos personajes encuentran algo que habían perdido: compañía, afecto y una razón para seguir adelante, según la sinopsis de la película.

"'Volar' no es una película sobre la marginalidad, es una reflexión sobre la necesidad universal de pertenecer y ser visto. La historia evita caer en la victimización para construir un retrato sensible y cercano de personajes complejos, capaces de imaginar, cuidar y amar incluso en medio de las circunstancias más hostiles".

La cinta apuesta por un lenguaje visual íntimo y realista, y en el tráiler se puede apreciar que utiliza locaciones reales con luz natural y una cámara cercana que acompaña a los personajes en sus recorridos por la ciudad.

La capital colombiana deja de ser un escenario para convertirse en una especie de personaje que pareciera, desde el tráiler, observar, ignorar y empujar constantemente a sus protagonistas.

A través de silencios, pequeños gestos y momentos cotidianos, de acuerdo con lo que se adelanta en el avance, el filme construye un viaje emocional en el que los vínculos humanos se muestran como un refugio posible frente a la soledad.

El talento detrás del filme

Jeiver Pinto Vargas es realizador audiovisual egresado de la Escuela de Cine Lumière, durante su trayectoria se ha desempeñado como director, guionista y primer asistente de dirección de diversas obras cinematográficas reconocidas a nivel global.

Como director, desarrolla la película 'Volar' y la película 'Ejército Del Karma' (EDK), que actualmente está en etapa de postproducción.

Maritza Daza, productora del largometraje, acumula ya 25 años de especializarse en producciones de cine y de televisión, y ha trabajado además en gerencia administrativa, financiera y de producción, asesorando múltiples largometrajes nacionales y extranjeros.

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Adriana Barraza, quien da vida a Alicia, protagonista de la película, es una reconocida actriz, directora y maestra de actuación mexicana nominada al Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en 'Babel' y recibió el Premio Platino de Honor en 2018 por su trayectoria artística.