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Lunes, 01 de junio de 2026
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Guerra

Trump aseguró que las conversaciones con Irán avanzan a "ritmo rápido" pese a advertencias del régimen

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El mandatario norteamericano se pronunció sobre las negociaciones con el régimen islámico luego de asegurar en una publicación en Truth Social que había persuadido a Israel y a Hezbolá para que redujeran la tensión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo mediante un mensaje en sus redes sociales que las conversaciones con el régimen de Irán continúan a un ritmo acelerado, a pesar de que las negociaciones entre ambas partes parecían estar debilitándose este lunes ante la amenaza de la Guardia Revolucionaria islámica sobre la apertura de nuevos frentes.

"Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado", dijo Trump en una publicación en su cuenta personal de Truth Social.

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Este lunes, la agencia de noticias iraní Tasnim aseveró que Irán había suspendido el diálogo con los mediadores en protesta por la creciente ofensiva de Israel en el Líbano, y que dicho país aliado de EE. UU. había anunciado que volvería a atacar los suburbios del sur de Beirut.

Trump se pronunció sobre las negociaciones con el régimen iraní luego de asegurar en una publicación en la misma red social que había persuadido a Israel y a Hezbolá, respaldado por Irán, para que redujeran la tensión.

Desde hace varias semanas se vienen llevando a cabo conversaciones indirectas entre Estados Unidos y el régimen de Irán, aunque muy marcadas por amenazas y varias oleadas de ataques.

Ni Washington ni Teherán han logrado hasta ahora poner fin a la guerra para reabrir el estrecho de Ormuz, el principal canal de navegación para el petróleo y el gas del Golfo que se ha convertido en el mayor centro de atención desde que se desató el conflicto.

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El último intercambio de disparos entre ambos bandos durante la noche coincidió con la expansión de la ofensiva terrestre de Israel en el Líbano, donde el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió avanzar más en el país e instruyó a sus militares para que atacaran "objetivos terroristas" en los suburbios del sur de Beirut.

Cabe mencionar que Estados Unidos había respaldado las operaciones de Israel contra Hezbolá, mientras seguía intentando llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que inició junto con Israel a finales de febrero.

Sin embargo, más tarde Trump dijo señaló que había persuadido a ambas partes para que redujeran la intensidad del conflicto en esta zona de Medio Oriente.

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