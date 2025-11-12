NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

¿Qué implica que Colombia no entregue a Estados Unidos información de inteligencia para despliegue contra el narcotráfico en el Caribe?

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
El anuncio del mandatario colombiano se da cuando funcionarios estadounidenses informaron que el portaviones Gerald R. Ford se sumará al despliegue militar.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, de suspender la entrega de información de inteligencia a Estados Unidos sobre temas de narcotráfico y en medio del despliegue militar de Washington en el Caribe ha generado un remezón que se suma al deterioro de las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el colombiano. Diversas voces han reaccionado a la medida.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos fue consultado por NTN24 tras la polémica orden de Gustavo Petro y mencionó que “no discutimos asuntos de inteligencia”.

Entre tanto, también en entrevista con NTN24, el exagente de la CIA, Luis Rueda, afirmó que esta situación es grave para la lucha contra el narcotráfico en la región.

“Colombia siempre ha sido importante para ayudar a Estados Unidos a entender lo que pasa con la insurgencia y los narcóticos”, puntualizó.

El exagente también comentó que: “Perder a Colombia en esa tarea es un gran negativo porque perdemos cobertura en temas que nos interesan”.

Para analizar más a profundidad este tema, Paulo Guevara, vicealmirante en retiro de la Marina colombiana, conversó con El Informativo de NTN24.

Guevara hizo énfasis en que es una decisión desafortunada con un tremendo impacto en el “esfuerzo de lucha antinarcóticos que hace Colombia”. “La principal herramienta para poder cambiar ese fenómeno cambiante (la lucha antidrogas) es la cooperación internacional”, añadió.

Además, explicó que esta decisión va a aislar a Colombia de “ese esfuerzo en cooperación internacional” y lo aleja de su principal “aliado estratégico que es el lleva la ventaja y la tecnología”.

Este martes, el presidente colombiano abrió un nuevo capítulo en la profunda crisis diplomática que sostiene con la unión americana.

Petro aseguró que ordenó la suspensión del envío de comunicaciones y otros tratos con “agencias de seguridad” de Estados Unidos.

o

Según indicó el jefe de Estado, la orden es para “todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”.

Petro, que ha sido fuerte crítico del despliegue militar estadounidense en el Caribe y los ataques a presuntas narcolanchas en el mismo mar y en el Pacífico, dijo que "la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño".

Ante la decisión, esto es lo que supone romper la relación de inteligencia entre Estados Unidos y Colombia:

Hasta este martes, desde Bogotá se estaría compartiendo datos fundamentales con la Guardia Costera de Estados Unidos sobre el patrullaje antidroga.

Se dejaría de compartir información con la Administración de Control de Drogas (DEA) sobre las rutas de narcotráfico, así como también con el Comando Sur que es el encargado de llevar las operaciones navales en el mar Caribe.

La información de inteligencia también se dejaría de compartir con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Ya no se intercambiarían datos de vigilancia satelital con la National Security Agency de Estados Unidos (NSA).

Y por último, no se darían más datos de la lucha contra el lavado de activos ante la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Todas estas son las agencias que desde este martes, por orden del presidente Petro, dejaran de recibir información clave por parte de Colombia entorpeciendo así su trabajo en la región.

La decisión de Petro fue anunciada en sus redes sociales luego de que se conociera, según CNN, que Reino Unido ordenó suspender el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre presuntos buques de narcotráfico en el Caribe "porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y cree que son ilegales".

El medio estadounidense, que cita a fuentes del Gobierno Trump, recuerda que por años Reino Unido, que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia, "ha ayudado a Estados Unidos a localizar buques sospechosos de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlos".

El anuncio del mandatario colombiano, además, se da cuando funcionarios del Gobierno de Estados Unidos informaron a Reuters que el portaviones Gerald R. Ford se sumará al despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Inteligencia

Despliegue militar de Estados Unidos

CIA

Narcotráfico

Lucha contra las drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estados Unidos dice 'esta es nuestra zona'": experto en temas de seguridad y asuntos militares sobre llegada de portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Narcolancha atacada por Estados Unidos
Narcotráfico

Narcolancha atacada por Estados Unidos se encontraba en aguas internacionales frente a Colombia, según medios

Se cae una parte de la Torre dei Conti de Roma / FOTO: EFE
Roma

Así fue el momento en el que colapsó una parte de la Torre dei Conti de Roma; hay un herido y un trabajador atrapado

Álvaro Uribe - Foto AFP
Álvaro Uribe

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Narcolancha atacada por Estados Unidos
Narcotráfico

Narcolancha atacada por Estados Unidos se encontraba en aguas internacionales frente a Colombia, según medios

Hello Kitty - EFE
Películas

Así fue como Warner Bros. anunció la película de Hello Kitty, el popular personaje gatuno japonés

Se cae una parte de la Torre dei Conti de Roma / FOTO: EFE
Roma

Así fue el momento en el que colapsó una parte de la Torre dei Conti de Roma; hay un herido y un trabajador atrapado

Álvaro Uribe - Foto AFP
Álvaro Uribe

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

USS Iwo Jima - Foto AFP
Jefe del Comando Sur

El video del contundente mensaje que el jefe del Comando Sur le envió a los efectivos a bordo del poderoso buque anfibio desplegado en el Caribe

Doctor Fernández y Baltazar Porras
Detenciones arbitrarias

La Federación Médica Venezolana y esposa del urólogo detenido en Mérida piden su liberación inmediata

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

El presidente Trump ratifica pruebas nucleares y evita confirmar si se realizarán de manera subterránea

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre