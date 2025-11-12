¿Qué implica que Colombia no entregue a Estados Unidos información de inteligencia para despliegue contra el narcotráfico en el Caribe?

La decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, de suspender la entrega de información de inteligencia a Estados Unidos sobre temas de narcotráfico y en medio del despliegue militar de Washington en el Caribe ha generado un remezón que se suma al deterioro de las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el colombiano. Diversas voces han reaccionado a la medida.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos fue consultado por NTN24 tras la polémica orden de Gustavo Petro y mencionó que “no discutimos asuntos de inteligencia”.

Entre tanto, también en entrevista con NTN24, el exagente de la CIA, Luis Rueda, afirmó que esta situación es grave para la lucha contra el narcotráfico en la región.

“Colombia siempre ha sido importante para ayudar a Estados Unidos a entender lo que pasa con la insurgencia y los narcóticos”, puntualizó.

El exagente también comentó que: “Perder a Colombia en esa tarea es un gran negativo porque perdemos cobertura en temas que nos interesan”.

Para analizar más a profundidad este tema, Paulo Guevara, vicealmirante en retiro de la Marina colombiana, conversó con El Informativo de NTN24.

Guevara hizo énfasis en que es una decisión desafortunada con un tremendo impacto en el “esfuerzo de lucha antinarcóticos que hace Colombia”. “La principal herramienta para poder cambiar ese fenómeno cambiante (la lucha antidrogas) es la cooperación internacional”, añadió.

Además, explicó que esta decisión va a aislar a Colombia de “ese esfuerzo en cooperación internacional” y lo aleja de su principal “aliado estratégico que es el lleva la ventaja y la tecnología”.

Este martes, el presidente colombiano abrió un nuevo capítulo en la profunda crisis diplomática que sostiene con la unión americana.

Petro aseguró que ordenó la suspensión del envío de comunicaciones y otros tratos con “agencias de seguridad” de Estados Unidos.

Según indicó el jefe de Estado, la orden es para “todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”.

Petro, que ha sido fuerte crítico del despliegue militar estadounidense en el Caribe y los ataques a presuntas narcolanchas en el mismo mar y en el Pacífico, dijo que "la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño".

Ante la decisión, esto es lo que supone romper la relación de inteligencia entre Estados Unidos y Colombia:

Hasta este martes, desde Bogotá se estaría compartiendo datos fundamentales con la Guardia Costera de Estados Unidos sobre el patrullaje antidroga.

Se dejaría de compartir información con la Administración de Control de Drogas (DEA) sobre las rutas de narcotráfico, así como también con el Comando Sur que es el encargado de llevar las operaciones navales en el mar Caribe.

La información de inteligencia también se dejaría de compartir con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Ya no se intercambiarían datos de vigilancia satelital con la National Security Agency de Estados Unidos (NSA).

Y por último, no se darían más datos de la lucha contra el lavado de activos ante la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Todas estas son las agencias que desde este martes, por orden del presidente Petro, dejaran de recibir información clave por parte de Colombia entorpeciendo así su trabajo en la región.

La decisión de Petro fue anunciada en sus redes sociales luego de que se conociera, según CNN, que Reino Unido ordenó suspender el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre presuntos buques de narcotráfico en el Caribe "porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y cree que son ilegales".

El medio estadounidense, que cita a fuentes del Gobierno Trump, recuerda que por años Reino Unido, que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia, "ha ayudado a Estados Unidos a localizar buques sospechosos de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlos".

El anuncio del mandatario colombiano, además, se da cuando funcionarios del Gobierno de Estados Unidos informaron a Reuters que el portaviones Gerald R. Ford se sumará al despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe.