Viernes, 14 de noviembre de 2025
Cristiano Ronaldo

Así fue como la hija de Cristiano Ronaldo interrumpió la propuesta de matrimonio del jugador a Georgina Rodríguez

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Foto: AFP
Tras nueve años juntos y cinco hijos en común, Cristinano Ronaldo decidió dar un paso más en su relación al pedirme matrimonio a Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron dar un paso más en su relación al anunciar su compromiso.

A través de una imagen compartida en sus redes sociales, la empresaria lució el inmenso y costoso anillo que le dio CR7 tras pedirle matrimonio.

Rodríguez publicó una foto de su mano luciendo un costoso anillo de compromiso de diamantes de talla oval. Junto a la foto dice en la descripción: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, afirmó la modelo, de 31 años.

En medio de una entrevista con Piers Morgan, el delantero del Al-Nassr reveló detalles inéditos del momento en el que le pidió matrimonio a la empresaria.

Ronaldo confesó que la propuesta se dio a la 1 de la mañana, en la comodidad de su hogar y mientras se suponía “sus hijos dormían”.

De acuerdo con el jugador, él buscó un momento en el que pudieran estar a solas con Georgina y de esa manera hacer más “romántica” la propuesta.

Sin embargo, sus hijas se percataron de la situación e interrumpieron el momento.
“Uno de mis amigos me dio el anillo para ofrecérselo a Gio (Georgina) y mientras lo hacía, mis dos hijas entraron y dijeron: ‘Papá, ¿le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo?”, dijo.

Pese al curioso momento, Ronaldo continuó con la propuesta. El deportista confesó que no es el clásico hombre romántico que lleva flores todos los días, pero que cuando quiere ser detallista, busca que el momento sea inolvidable.

“No soy un tipo romántico, al menos no en el sentido clásico. No soy de los que llevan flores cada semana. Pero soy romántico a mi manera. Fue algo simple, sincero, pero hermoso. Hice un pequeño discurso, y supe que era el momento correcto para decirlo”, afirmó entre risas.

En cuanto al anillo de compromiso, Cristiano afirmó que su pareja ya le había dado detalles de cómo le gustaría que fuera. “Ella me había dicho alguna vez que quería un anillo con una piedra grande, y me aseguré de encontrar el que le gustara”, afirmó.

Cristiano y Georgina sostienen una relación desde 2016 tras conocerse en una tienda de la famosa marca de ropa Gucci en Madrid, cuando el ‘Bicho’ jugaba para el Real.

Desde entonces la pareja ha ido consolidándose como una gran familia con cinco hijos. Los tres hijos de Cristiano: Cristiano Jr., Eva y Mateo fueron los primeros en hacer parte de esta gran familia.

En 2017 llegó Martina y en 2022, Bella Esmeralda, esta última marcada por la tragedia tras el fallecimiento de su hermano mellizo.

