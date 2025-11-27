Solo una selección sudamericana está en lista que reúne a las peores selecciones de cada Mundial de fútbol desde 1930

Una sola selección sudamericana hace parte del listado completo de las selecciones que peor se han desempeñado en cada Copa Mundial de la FIFA desde su primera edición en Uruguay 1930 hasta la más reciente, la de Catar 2022.

Cuando faltan casi seis meses para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cuenta deportiva 'SAG Fútbol' publicó este miércoles en sus redes sociales la lista de los 22 países cuyos equipos nacionales han tenido el peor desempeño en cada certamen.

Cabe resaltar que las Eliminatorias Sudamericanas se han destacado por ser una de las clasificaciones más competitivas del mundo, por lo que no sorprende que una única vez una selección de dicha región haya tenido el desafortunado lugar.

Se trata de la selección de Bolivia que, en su segunda clasificación a un Mundial, para el de Brasil 1950, no logró ningún punto y tampoco ningún gol, por lo que terminó eliminada en la fase de grupos y última en su grupo, que compartía con Francia y la campeona de esa edición en el famoso 'Maracanazo', Uruguay, que le ganó 8 a 0 cuando la enfrentó.

Desde su primera clasificación a la cita más importante del fútbol, Bolivia ha asistido, aparte de la edición de 1950, a la de Estados Unidos 1994 y recientemente consiguió la oportunidad de jugar el repechaje para la que sería su cuarta participación.

En las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que por primera vez en la historia se jugará con un total de 48 selecciones, Bolivia finalizó en la casilla número 7 de la tabla de posiciones tras ganarle a Brasil en la última jornada.

La victoria de Bolivia sobre Brasil no bastaba para que se quedara con la repesca, pues debía esperar que Venezuela no sumara en la última jornada ante Colombia, que terminó goleando a La Vinotinto 6 a 3 en su propio estadio y dejó a los venezolanos sin la posibilidad de participar en su primer Mundial de la historia.

Bolivia se medirá entonces en el repechaje al Mundial 2026 primero contra la selección de Surinam y, de ganar ese partido, se enfrentará después a Irak en un duelo por conseguir ser la séptima selección sudamericana en asistir a la cita que tendrá lugar del 11 junio al 19 de julio.

Esta es la lista completa de 'la peor selección en cada Copa del Mundo' publicada por SAG Fútbol:

1930 - México

1934 - Estados Unidos

1938 - Indonesia

1950 - Bolivia

1954 - Corea del Sur

1958 - México

1962 - Suiza

1966 - Suiza

1970 - El Salvador

1974 - RD Congo

1978 - México

1982 - El Salvador

1986 - Canadá

1990 - Emiratos Árabes Unidos

1994 - Grecia

1998 - Estados Unidos

2002 - Arabia Saudita

2006 - Serbia y Montenegro

2010 - Corea del Norte

2014 - Camerún

2018 - Panamá

2022 - Catar