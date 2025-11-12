NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

Una maestra en Venezuela terminó en la cárcel por regañar al hijo de un chavista

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Escuela - Foto referencial: AFP
Escuela - Foto referencial: AFP
El caso ha encendido las alertas en los colegios e instituciones en los que estudia cualquier funcionario del régimen que use su poder arbitrariamente.

Un altercado con dos alumnos terminó con una maestra de historia en la cárcel.

La profesora de historia y geografía del liceo Manuel de Aleson de Ocumare del Tuy, en Miranda, Urania Sánchez, vivió sus peores días tras ser detenida.

o

El castigo duró tres días hasta que un tribunal del control del Circuito Judicial Penal, extensión Valles del Tuy, le otorgó la libertad en la audiencia de presentación.

Varios reportes que recogen testimonios indican que funcionarios de la Policía Municipal llegaron el miércoles 5 de noviembre a las instalaciones del colegio Juan Antonio Pérez Bonalde, donde funciona el liceo Manuel de Aleson.

Habían llegado por órdenes de Lewis Borrego, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y director de un CLAP, luego que su hijo le dijera que la maestra lo empujó.

Según fuentes de la institución, la maestra regañó a un alumno por mal comportamiento y el amigo de éste intervino, a lo que la maestra lo tomó por el hombro y le pidió a ambos que se retiraran.

El estudiante se ofendió y usó a su padre para que arrestaran a la maestra, quien debió disculparse en la cárcel.

o

"Estoy detenida desde ayer, le di por el hombro a un estudiante y el estudiante llamó a su papá. El hombre llegó al liceo, me insultó y me dijo que llevaría esto hasta su último término y así lo realizó. Trabaja en la alcaldía", alcanzó a publicar la docente.

En la institución y en todos los colegios del país se genera la preocupación del temor que tienen los docentes de corregir a los jóvenes por temor a represalias.

