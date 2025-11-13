NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Balart también envió un mensaje al régimen e Maduro: “Estados Unidos no está dispuesto a aceptar la oportunidad de este narco-cartel, le queda poco tiempo".

El anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de suspender el "envío de comunicaciones y otros tratos" con agencias de seguridad estadounidenses, sigue provocando reacciones en el Gobierno de Estados Unidos.

Petro, que señaló que la medida “se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe", ha sido criticado por legisladores republicanos que lo señalan de “favorecer a narcotraficantes".

NTN24 habló con el congresista Mario Díaz-Balart, representante por Florida, quien cuestionó duramente las recientes declaraciones del mandatario colombiano.

"Lo interpreto como una cosa más que está haciendo el presidente Petro para tratar de destruir la relación muy especial entre Estados Unidos y Colombia", dijo el legislador.

Según Díaz-Balart, la medida de Petro “es una decisión de Petro que solamente beneficia a los narcotraficante, los protege, no solamente al Cartel de los soles sino a todos los narcotraficantes de la región, no me sorprende porque que parece que tiene problemas de adicción”.

Y agregó: "tiene un historial muy conocido y es por algo que se le ha negado la visa, sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia".

Asimismo, señaló que el anuncio "es la última expresión de su actitud de proteger a los narcotraficantes, es algo triste y altamente inaceptable".

Sobre el despliegue militar en el Caribe, Díaz-Balart aseguró que el Gobierno Trump debe tomar medidas para enfrentar al narcotráfico: "Estados Unidos tiene que actuar, no puede permitir la impunidad de grupos narcoterroristas que están envenenando a la juventud norteamericana y los que ayudan a esos grupos".

Por otro lado, Balart fue cuestionado sobre la polémica fotografía que apareció en un documento en la Casa Blanca en la que se ve al presidente Petro encarcelado y con prendas de prisionero.

El legislador dijo que "ya no hay impunidad para los que están traficando con drogas, hay que darse cuenta que estos grupos son responsables por la muerte de más norteamericanos que Al Qaeda".

Y advirtió que "ser un jefe de Estado no significa que uno puede tener total impunidad".

Por la misma línea, el representante se pronunció sobre la llegada del poderoso portaviones USS Gerald Ford al Caribe, para unirse al ya imponente despliegue de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

"El presidente Trump ha dicho que estamos en guerra con esos grupos narcoterroristas", recordó.

Y apuntó contra el régimen de Maduro: "lo que existe en Venezuela no es un gobierno, es un narco-cartel que ha tomado posesión deán gran país utilizando el terror y la violencia".

Finalmente, envió un mensaje al régimen venezolano, que ha anunciado maniobras militares y ha lanzado advertencias a Estados Unidos.

"He visto muchas cosas de ese narco-cartel, pero ese cartel no tiene el apoyo del pueblo venezolano", dijo.

"Estados Unidos no está dispuesto a aceptar la oportunidad de este narco-cartel, le queda poco tiempo y los que piensan que pueden derrotar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, les recomendaría que lo piensen dos veces", sentenció.

Mario Díaz-Balart

Gobierno de Colombia

Gustavo Petro

