NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Régimen Castrista

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Los periodistas Augusta Cesar San Martín, Galo Arellano y Cristóbal Vásquez analizaron la medida que estaría buscando el gobierno de los Estados Unidos para terminar con la dictadura castrista en Cuba.

En las últimas horas, se ha conocido que la administración de los Estados Unidos, liderada por el presidente Donald Trump, estaría buscando contactos dentro del régimen cubano con la intención de ejecutar un cambio político en este 2026. Así lo dio a conocer The Wall Street Journal.

El gobierno estadounidense buscaría llevar a cabo una transición democrática en Cuba, por medio de la cual pretendería ponerle punto final al castrocomunismo, así como lo está llevando a cabo en Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro.

“Ya están las conversaciones adelantadas, aunque la dictadura las niegue. Cuba va a ser libre en 2026”, indicó Marcell Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, en exclusiva para NTN24.

Ante la posibilidad de que dentro del régimen cubano exista una persona como Delcy Rodríguez en Venezuela, el periodista de Cubanet, Augusta Cesar San Martín, señala que “no creo que haya una persona específica con la que negociar; se va a negociar con la familia Castro, que es la que está en el poder en el país, independientemente de que haya un gobernante de turno”.

Para San Martín es claro que las conversaciones que se puedan llevar entre Estados Unidos y Cuba se tendrán que dar de manera directa con alguien relacionado con la familia Castro: “Los cubanos tienen identificado a Óscar Oliva Fraga, un sobrino nieto de Fidel Castro, que está marcado para ser el sucesor en el caso de que le echen todas las culpas a Canel (…) Quizás por ahí puedan estar viniendo las conversaciones”.

“No creo que vaya a traer cambios políticos, va a traer aperturas económicas, un tipo de comercio para ir entrando", añadió.

Entre tanto, Galo Arellano indica que la nación norteamericana podría meter presión a México para que deje de enviarle petróleo a Cuba en medio de la crisis de la isla.

“Claudia Sheinbaum va a estar en un problema muy apretado; definitivamente se ve que Donald Trump va a influenciar en presionar a México para que le corte el oxígeno que le está dando a Cuba”, indicó Arellano.

Para Galo, aunque la posibilidad de que el gobierno norteamericano encuentre “aliado o espía estadounidense” para que caiga el régimen de los Castro es mínima, considera que “no hay que descartarla”.

"Recuerden ustedes, lo que sucedió en Venezuela fue precisamente un contacto de la CIA para que se pueda lograr esta captura del líder de este régimen, Nicolás Maduro”, dijo el periodista de Canela News.

Arellano deja claro que “no siempre con una captura de algún líder se da paso también a la democracia. Muy pocos cambios de régimen han dado paso a la democracia". Esto teniendo en cuenta que esta dictadura ha sobrevivido a diferentes circunstancias históricamente y no ha sido derrocada.

Entre tanto, para Cristóbal Vásquez, la medida tomada por el Parlamento Europeo hacia Cuba “ha logrado mantenerse a pesar de las sanciones, el bloqueo económico, los embargos en condiciones muy adversas. No creo que una declaración pública de la Unión Europea tan limitada en este momento vaya a cambiar o empeorar en este momento a los cubanos más de lo que ya está”.

Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

