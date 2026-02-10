NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Gustavo Petro

Presidente Petro denunció supuesto intento de asesinato cuando viajaba en helicóptero: "llegué a donde no tenía que llegar escapando de que me maten"

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Gobierno de Colombia
El izquierdista sostiene desde hace meses que hay un "plan del narco para asesinarlo".

Este martes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que "escapó de un intento de asesinato" cuando volaba en un helicóptero, dijo, lo que le impidió aterrizar en el departamento de Córdoba la noche del lunes.

"Cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar", "escapándome de que me maten", dijo el mandatario en un consejo de ministros televisado.

"Anoche no pude aterrizar porque me informaron que al helicóptero donde venía con mis hijas le iban a disparar. Ni siquiera prendieron luces donde debía aterrizar", agregó.

Mientras tanto, cientos de municipios en Colombia están bajo riesgo de actos de violencia electoral y de presiones de grupos armados que buscan influir en las elecciones de 2026, de acuerdo con la MOE, una plataforma de organizaciones civiles de observación electoral.

El grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó un atentado contra la caravana de vehículos de un senador la semana pasada en Arauca, región fronteriza con Venezuela, en el que murieron dos guardaespaldas del legislador Jairo Castellanos, que no viajaba en el convoy.

El magnicidio del candidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe, que murió en agosto víctima de un atentado a tiros ocurrido dos meses antes, revivió los fantasmas de la violencia del narco contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

Durante el gobierno de Petro ha habido al menos cuatro agresiones contra senadores, incluido el de Miguel Uribe.

Petro denunció en 2024 otro supuesto intento de asesinato en su contra en Bogotá.

Sectores han criticado fuertemente la posición de Petro y el Gobierno Nacional frente a los grupos guerrilleros y criminales, principalmente por su fallida política de Paz Total, que ha visto el recrudecimiento de la violencia en los últimos meses.

Justamente es mismo martes, una senadora oficialista estuvo secuestrada por algunas horas en el suroeste de Colombia.

La senadora Aida Quilcue, una dirigente indígena e integrante del partido de Petro, fue raptada junto a sus dos escoltas en su departamento del Cauca, una región conflictiva y cocalera controlada por disidentes de la guerrilla FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

Unas tres horas y media después de su desaparición, el gobierno informó que estaba libre y a salvo gracias a una acción de rescate de un grupo de indígenas que en ocasiones se enfrenta a los rebeldes.

Quilcue fue trasladada a Popayán, capital de Cauca, en un tanque blindado del ejército.

A su llegada, la senadora de 53 años contó que "varios hombres armados" interceptaron la camioneta en la que se trasladaba, sin especificar a qué grupo pertenecían.

"Nos bajaron del vehículo y luego nos llevaron a pie a un sitio desconocido", dijo.

Al notar la presencia de los indígenas que la buscaban, los secuestradores huyeron, añadió. "Nos dejaron solos y salieron corriendo, de tal manera que nosotros salimos".

Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Espacio aéreo en América-Foto: Flightradar24
Despliegue militar de Estados Unidos

“Lo más probable es que sea en Colombia”: experto sobre posibles operaciones militares de Estados Unidos luego de alerta del FAA en el espacio aéreo en varios países de América Latina

Aeronaves | Foto Department of War
Estados Unidos

El Departamento de Defensa de EE. UU. firma cinco contratos para aumentar la producción de misiles de guerra

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Donald Trump

Trump afirma que Putin aceptó su propuesta de no atacar Kiev durante una semana debido al invierno

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump se pronunció sobre los dichos de Delcy Rodríguez quien dijo "ya basta de órdenes de Washington"

Spotify | Foto: EFE
Spotify

Así podrá activar el ‘modo Whatsapp’ en Spotify, una nueva función que busca entrar a competir en el mundo de la mensajería instantánea

Lucas Hernández, jugador del PSG - Foto: EFE
Denuncia

"Te prometen cosas y te utilizan psicológicamente": colombiana narra en NTN24 los supuestos maltratos a los que fue sometida mientras trabajaba para el jugador francés Lucas Hernández

Espacio aéreo en América-Foto: Flightradar24
Despliegue militar de Estados Unidos

“Lo más probable es que sea en Colombia”: experto sobre posibles operaciones militares de Estados Unidos luego de alerta del FAA en el espacio aéreo en varios países de América Latina

Aeronaves | Foto Department of War
Estados Unidos

El Departamento de Defensa de EE. UU. firma cinco contratos para aumentar la producción de misiles de guerra

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Donald Trump

Trump afirma que Putin aceptó su propuesta de no atacar Kiev durante una semana debido al invierno

Luis Díaz | Foto: AFP
Luis Díaz

Entrenador del Bayern Múnich se va en elogios para el colombiano Luis Díaz: ¿cómo lo detendrán?

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre