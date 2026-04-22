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Congresista de EE. UU. advierte que líderes del régimen de Cuba podrían llegar a encontrarse con Maduro "en una cárcel de Nueva York, si tienen suerte"

abril 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro - Foto EFE
Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro - Foto EFE
Carlos Giménez aseguró en entrevista con Fox News que, pese a que Donald Trump ha estado enfocado en la situación de Medio Oriente, "hay demasiado tiempo para el régimen".

El congresista de Estados Unidos, Carlos Giménez, dijo este miércoles que "los líderes del régimen de Cuba" podrían llegar a encontrarse con Nicolás Maduro "en una cárcel de Nueva York, si tienen suerte".

Las declaraciones de Giménez, representante a la Cámara de los Estados Unidos por el distrito 26 de Florida, se dieron en medio de una entrevista con el medio de comunicación de ese país, Fox News.

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Cuando la periodista le consultó al congresista sobre cuánto tiempo tendría el régimen de Cuba para llegar a algún tipo de acuerdo con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Giménez respondió con la advertencia.

"El presidente Trump está hablando más y más de Cuba. Hasta estamos involucrados en un conflicto en Irán, pero siempre, casi siempre menciona a Cuba", aseguró Giménez.

El legislador añadió que, pese a que Estados Unidos ha estado enfocado en la situación de Medio Oriente, "hay mucho, demasiado tiempo para el régimen" y sugirió a la dictadura cubana decidir correctamente ante unas eventuales negociaciones.

"Es mejor que para el régimen, por favor, si hay negociaciones, lo hagan de una manera seria. Saben que sus días ya están contados. Es mejor a la buena que a la mala", alertó.

Giménez, quien anticipó también en repetidas ocasiones con mensajes que inducían a una operación militar en Caracas contra Maduro —que terminó ocurriendo el pasado 3 de enero—, hizo referencia a dicha captura en medio de sus declaraciones sobre el régimen cubano.

"Mira lo que le pasó a Nicolás Maduro. El presidente Trump le dio opciones, él no tomó esas opciones. Ahora está sentado en una cárcel en Nueva York", expuso.

"Lo mismo le puede pasar a los líderes de este régimen (de Cuba). Puede ser que se lo van a encontrar en una cárcel en Nueva York, si tienen suerte", apuntó el congresista.

Las palabras del congresista se conocen después de que el medio de Estados Unidos USA Today asegurara a inicios de semana citando fuentes familiarizadas que la administración Trump le había dado un plazo de dos semanas al régimen de Cuba para liberar a presos políticos de alto perfil.

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Ese mismo medio también había informado la semana pasada que tenía conocimiento acerca de que el Pentágono de Estados Unidos estaba intensificando la planificación de posibles operaciones militares en Cuba en caso de que el presidente Tump ordene una intervención en la isla.

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