Leyenda del fútbol mexicano, hoy en la política de su país, impulsaría iniciativa para castigar a mujeres que denuncian falsamente a los hombres

Una leyenda del balompié mexicano, quien hoy hace vida en la política del país norteamericano, propone iniciativa para castigar a mujeres que denuncian falsamente a los hombres.

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Se trata de Cuauhtémoc Blanco, actual diputado federal y exgobernador de Morelos, quien ha anunciado su intención de darle visibilidad a dicho proyecto.

Fue a mediados de marzo que Blanco planteó esta norma, alegando que busca proteger a los hombres que padecen acusaciones sin argumentos que dañan su imagen.

El legislador puntualizó además que la pena para quien mienta en una denuncia debería ser equivalente a la sanción que enfrentaría la persona falsamente acusada.

En contraparte, diversas figuras políticas y organizaciones civiles han criticado la iniciativa, señalando que podría revictimizar a las mujeres, inhibir la denuncia de delitos reales y representa un retroceso en los derechos de género.

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Blanco, de momento, enfrenta una denuncia por presunto delito de violación en grado de tentativa presentada por su media hermana.

Al ser consultado sobre la causa, el exfutbolista con pasado en equipos como Club América, Real Valladolid, Chicago Fire, entre otros, hizo énfasis.

"Nadie debe ser juzgado o condenado a partir de señalamientos o presiones mediáticas", mencionó.

Vale aclarar que la iniciativa aún no ha sido presentada formalmente ante la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Blanco recalcó que el contenido de su iniciativa ha sido objeto de interpretaciones que no reflejan necesariamente el planteamiento final.

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Al margen de esa propuesta, el delito de denuncia falsa ya se encuentra tipificado en el Código Penal Federal de México, el cual impone sanciones a quien impute hechos falsos ante la autoridad.