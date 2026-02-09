Fiscalía del régimen venezolano confirma recaptura de Juan Pablo Guanipa por supuestamente "incumplir condiciones impuestas"

El dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder democrática María Corina Machado, volvió a ser capturado en la noche de este domingo tras una breve excarcelación de menos de 12 horas, la cual aprovechó para recorrer Caracas en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos.

Machado denunció "secuestro" y luego la fiscalía del régimen aseguró que se trató de un nuevo arresto por incumplimiento de las condiciones de su libertad, que en parte le impide hablar públicamente de su caso.

El Ministerio Público al servicio del régimen de Delcy Rodríguez indicó que pidió al tribunal imponer un régimen de arresto domiciliario a Guanipa, detenido arbitrariamente el 23 de mayo de 2025 y vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

“El Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, ha solicitado ante tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa, en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional”, detalló en un comunicado la fiscalía de la dictadura.

"Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas", agregó.

Machado denunció que Guanipa fue detenido por hombres "fuertemente armados, vestidos de civil". "Violentamente se lo llevaron".

Su hijo, Ramón Guanipa, exigió por su parte una fe de vida. "Responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre, ya basta de tanta represión", dijo en X.

Más temprano, Machado celebró las excarcelaciones. "Muy pronto nos vamos a encontrar y abrazar en una Venezuela libre y le daremos gracias a estos héroes por todo lo que han entregado para hacer que Venezuela sea el país que nos merecemos, que Dios nos bendiga", dijo Machado en un audio en X.