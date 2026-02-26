NTN24
Este martes 3 de marzo Colombia podrá observar el gran eclipse total de Luna más largo del año que no volverá hasta el 2028: estos son los horarios

febrero 26, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Eclipse de Luna total | Foto Canva
Eclipse de Luna total | Foto Canva
El evento astronómico, también llamado Luna de Sangre, teñirá de un brillante color rojo cobrizo la luna durante casi una hora.

Los cielos colombianos serán iluminados en la madrugada del martes 3 de marzo de 2026, ya que se presentará uno de los espectáculos naturales más esperados por los amantes de la astronomía en todo el mundo: un eclipse total de Luna.

o

El evento astronómico, también llamado Luna de sangre, teñirá de un brillante color rojo cobrizo la Luna durante casi una hora, este será el primero en su tipo 2026, según la NASA.

Además, de acuerdo con el portal astronómico Starlust y ABC15News, este fenómeno astronómico no volverá hasta el 2028.

¿Cómo sucede?

Un eclipse total de Luna se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y el satélite natural durante la fase de Luna llena, proyectando la sombra más oscura del planeta, conocida como umbra, sobre la superficie lunar.

Lo memorable de este eclipse total de Luna es que ofrece todas las fases posibles en este tipo de eventos.

  1. La Luna entra en la penumbra, la sombra más tenue que la Tierra proyecta en el espacio, oscureciéndose levemente.
  2. Después comienza el ingreso en la umbra, momento en que se nota claramente el avance de una sombra oscura sobre el brillante disco.
  3. Luego, cuando el satélite queda completamente dentro de la umbra, aparece teñido de un tono rojizo, alcanzando un estado conocido como “Luna de Sangre”.

Durante el oscurecimiento, el cielo puede mostrar más estrellas y figuras reconocibles. Este 3 de marzo, durante el eclipse, la Luna estará ubicada en la constelación Leo.

Tiempo del eclipse

En algunas zonas de la Tierra el evento durará aproximadamente 58 minutos de 11:04 a 12:02 UTC. Su punto más grande y profundo dentro de la Tierra ocurrirá a las 11:33 UTC.

La duración completa del eclipse total lunar, incluyendo la fase penumbral y parcial, durará aproximadamente 5 horas y 39 minutos, según portales oficiales de astronomía.

Horarios para Colombia

El eclipse total lunar solo presentará un parte de su espectáculo en la madrugada del 3 de marzo, desde las 4:35 hora EST hasta las 8:35 a.m.

o

Durante esos tiempos la Luna se pondrá de un increíble color rojo con el eclipse total, el cual se podrá observar desde las 6:03 a.m. aproximadamente hasta las 7:04 a.m.

Plataformas digitales que trasmitirán el evento

  1. Time and Date trasmitirá en vivo desde el 2 de marzo el eclipse total lunar con comentarios de expertos.
  2. Observatorio Griffith, desde la ciudad de Los Ángeles, trasmitirá en tiempos específicos. Su en vivo comienza a las 3:37 a.m. hasta las 9.35 a.m. del 3 de marzo.

María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

