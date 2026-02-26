Este martes 3 de marzo Colombia podrá observar el gran eclipse total de Luna más largo del año que no volverá hasta el 2028: estos son los horarios

Los cielos colombianos serán iluminados en la madrugada del martes 3 de marzo de 2026, ya que se presentará uno de los espectáculos naturales más esperados por los amantes de la astronomía en todo el mundo: un eclipse total de Luna.

El evento astronómico, también llamado Luna de sangre, teñirá de un brillante color rojo cobrizo la Luna durante casi una hora, este será el primero en su tipo 2026, según la NASA.

Además, de acuerdo con el portal astronómico Starlust y ABC15News, este fenómeno astronómico no volverá hasta el 2028.

¿Cómo sucede?

Un eclipse total de Luna se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y el satélite natural durante la fase de Luna llena, proyectando la sombra más oscura del planeta, conocida como umbra, sobre la superficie lunar.

Lo memorable de este eclipse total de Luna es que ofrece todas las fases posibles en este tipo de eventos.

La Luna entra en la penumbra, la sombra más tenue que la Tierra proyecta en el espacio, oscureciéndose levemente. Después comienza el ingreso en la umbra, momento en que se nota claramente el avance de una sombra oscura sobre el brillante disco. Luego, cuando el satélite queda completamente dentro de la umbra, aparece teñido de un tono rojizo, alcanzando un estado conocido como “Luna de Sangre”.

Durante el oscurecimiento, el cielo puede mostrar más estrellas y figuras reconocibles. Este 3 de marzo, durante el eclipse, la Luna estará ubicada en la constelación Leo.

Tiempo del eclipse

En algunas zonas de la Tierra el evento durará aproximadamente 58 minutos de 11:04 a 12:02 UTC. Su punto más grande y profundo dentro de la Tierra ocurrirá a las 11:33 UTC.

La duración completa del eclipse total lunar, incluyendo la fase penumbral y parcial, durará aproximadamente 5 horas y 39 minutos, según portales oficiales de astronomía.

Horarios para Colombia

El eclipse total lunar solo presentará un parte de su espectáculo en la madrugada del 3 de marzo, desde las 4:35 hora EST hasta las 8:35 a.m.

Durante esos tiempos la Luna se pondrá de un increíble color rojo con el eclipse total, el cual se podrá observar desde las 6:03 a.m. aproximadamente hasta las 7:04 a.m.

Plataformas digitales que trasmitirán el evento