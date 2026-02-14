NTN24
Sábado, 14 de febrero de 2026
Falcao

Falcao García enciende las alarmas en Millonarios tras salir en camilla en el partido que enfrentó el conjunto embajador ante Llaneros

febrero 14, 2026
Por: Diana Pérez
Falcao | Foto: EFE
No obstante, Falcao no es el único que genera preocupación en Millonarios, ya que Rodrigo Contreras salió por lesión muscular.

El delantero colombiano Radamel Falcao García enciende las alarmas tras salir en camilla en el partido que enfrentó Millonarios ante Llaneros por la jornada 7 de la Liga Betplay I-2026.

Durante los minutos de adición en la primera parte del encuentro, cuando el conjunto embajador iba arriba en el marcador, Falcao corrió en una pelota dividida.

Sin embargo, cuando conducía el balón al área rival, se detuvo de manera abrupta preocupando a los aficionados.

Tras esto, el 'Tigre' empezó a tocarse la parte posterior del muslo mientras hablaba con el árbitro del encuentro. Segundos después, Falcao se agacha y es ahí cuando el juez central pide que al campo de juego ingrese el equipo médico para que lo atiendan.

De inmediato, el equipo médico ingresa y se llevan al delantero del conjunto embajador en camilla para sacarlo del campo de juego ante la atenta mirada de los hinchas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Mientras unos aficionados están preocupados por lo ocurrido con el referente de la selección Colombia, otros usuarios aseguran que sería una más a su lista de lesiones de los últimos meses desde que regreso al fútbol colombiano.

"Vuelve juega 5 partidos, se lesiona, vuelve para el final de la liga", "Ya se lesionó tan solo jugando medio partido", "¿Que le pasó a Radamel? Pues que hace 12 años no juega fútbol", "Falcao que no lastime más su propio legado y se retire", son algunos de los comentarios.

Por su parte, el entrenador del equipo Fabián Bustos dio las primeras declaraciones sobre las lesiones de ambos jugadores.

En conferencia de prensa postpartido, el técnico del conjunto embajador señaló: "Tanto Contreras como Falcao venían con una carga muscular por jugar tan seguido. No es excusa ni me estoy quejando".

"Por suerte lo de Rodrigo es una fatiga muscular y lo sacamos por precaución, lo de Rada sí creo que es un poco más. Lamentablemente perdimos dos hombres en el primer tiempo, intentamos ordenar la cancha", agregó.

