“Hablamos con ella y eso fue lo que nos dijo” Organización Noruega del Nobel confirma a NTN24 que María Corina Machado asistirá personalmente a recibir su premio

La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, confirmó que estará en Oslo la semana que viene para recibir su Premio Nobel de la Paz.

Ante consulta directa de Noticias RCN y NTN24, la organización Noruega del Nobel respondió afirmativamente sobre presencia de la líder política en la ceremonia del miércoles en Noruega.

"Hola, correcto. Hablamos con María esta noche. Y eso es lo que nos dijo. No tenemos detalles sobre cuándo y cómo", aseguró Erik Aasheim, jefe de comunicación del Instituto del Nobel.

La posibilidad de que la líder política de 58 años participara en la ceremonia de entrega del Nobel el 10 de diciembre era objeto de grandes interrogantes, sin embargo, Machado nunca ha negado su participación.

En noviembre, el fiscal general del régimen de Venezuela declaró que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba el país para recibir su premio.

El anuncio ocurre justamente el día en que comienzan, en ciudades de 24 países, movilizaciones en las que venezolanos y amigos de distintas latitudes se reunirán movidos por un mismo pulso: celebrar la fuerza de la paz y la esperanza.

La movilización acompaña el reconocimiento otorgado a María Corina Machado y será el preludio al acto oficial, con un espacio de reflexión sobre la valentía civil, la responsabilidad compartida y la capacidad que tiene un pueblo, junto a quienes lo apoyan, de mantener viva la búsqueda de un futuro más justo para Venezuela.

"No me lo gané, nos lo ganamos", afirmó Machado desde el primer momento en que se conoció el veredicto del comité noruego. Ese sentimiento colectivo será precisamente el que expresen los manifestantes con el lema 'El Nobel es nuestro'.

Pese a las incógnitas y las amenazas, el miércoles 10 de diciembre Machado estará acompañada por líderes políticos de todo el mundo, que avalan el triunfo democrático del 28 de julio de 2024.

La opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, recibió el Nobel el 10 de octubre por su lucha en favor de una transición democrática en Venezuela.

A Machado se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que Edmundo González salió victorioso pero no pudo posesionarse debido a las amenazas de la dictadura y el fraude electoral con el que Maduro se atornilló al poder.

Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional no reconocieron este resultado.