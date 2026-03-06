"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

El próximo domingo Colombia se enfrenta a un desafiante proceso electoral en medio de un clima de violencia e incertidumbre.

VEA TAMBIÉN Elecciones Colombia 8 de marzo: además de la rama legislativa, estas son las tres consultas y sus respectivos precandidatos a la carrera presidencial o

Con los comicios del Congreso y las consultas presidenciales programadas, un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) revela que 339 municipios presentan un riesgo significativo debido a factores de violencia.

Este panorama afecta aproximadamente al 30% de los municipios del país, lo que ha generado una preocupación generalizada acerca de la seguridad y la transparencia del proceso electoral.

Sobre este reporte, Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, habló en NTN24.

“Hemos venido alertando de manera periódica del avance del calendario electoral sobre estas alertas electorales en términos de riesgos de violencia”, expresó el entrevistado.

Posteriormente, dijo: “Particularmente medimos la injerencia y la intensidad del conflicto armado por grupos al margen de la ley y las incidencias de derechos humanos que generan el desplazamiento forzado y el confinamiento en algunos territorios del país, así como las violencias en contra del liderazgo políticos, sociales y comunales y las afectaciones en contra de la libertad de prensa”.

VEA TAMBIÉN 339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas o

“Tenemos que hablar de una intensificación de los niveles de riesgos... Hemos solicitado a la fuerza pública y al Ministerio de Defensa que se hagan despliegues de seguridad de área extensa”, añadió.

El incremento de la violencia política en el país sudamericano se ha evidenciado en varios incidentes recientes, como la desaparición del candidato Andrés Vásquez y el secuestro de la candidata Ana Guetio.

Entretanto, el escenario se complica con la presencia activa de grupos narco-criminales, que superan los 25.000 integrantes y ejercen influencia en al menos 700 municipios.