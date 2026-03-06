NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El incremento de la violencia política en Colombia se ha evidenciado en varios incidentes recientes.

El próximo domingo Colombia se enfrenta a un desafiante proceso electoral en medio de un clima de violencia e incertidumbre.

o

Con los comicios del Congreso y las consultas presidenciales programadas, un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) revela que 339 municipios presentan un riesgo significativo debido a factores de violencia.

Este panorama afecta aproximadamente al 30% de los municipios del país, lo que ha generado una preocupación generalizada acerca de la seguridad y la transparencia del proceso electoral.

Sobre este reporte, Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, habló en NTN24.

o

“Hemos venido alertando de manera periódica del avance del calendario electoral sobre estas alertas electorales en términos de riesgos de violencia”, expresó el entrevistado.

Posteriormente, dijo: “Particularmente medimos la injerencia y la intensidad del conflicto armado por grupos al margen de la ley y las incidencias de derechos humanos que generan el desplazamiento forzado y el confinamiento en algunos territorios del país, así como las violencias en contra del liderazgo políticos, sociales y comunales y las afectaciones en contra de la libertad de prensa”.

o

“Tenemos que hablar de una intensificación de los niveles de riesgos... Hemos solicitado a la fuerza pública y al Ministerio de Defensa que se hagan despliegues de seguridad de área extensa”, añadió.

El incremento de la violencia política en el país sudamericano se ha evidenciado en varios incidentes recientes, como la desaparición del candidato Andrés Vásquez y el secuestro de la candidata Ana Guetio.

Entretanto, el escenario se complica con la presencia activa de grupos narco-criminales, que superan los 25.000 integrantes y ejercen influencia en al menos 700 municipios.

