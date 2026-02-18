NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Perú

Congreso del Perú no logra la mayoría simple para elegir al nuevo presidente interino del país en primera votación

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Perú - Foto de referencia: EFE
La nación andina se encamina a su octavo presidente en una década.

El Congreso del Perú no logra la mayoría simple para elegir al nuevo presidente interino del país andino.

De momento en el recinto legislativo se desarrolla la segunda votación, en la primera, ninguna de las listas alcanzó la mayoría requerida.

La candidatura de José María Balcázar obtuvo 46 votos, mientras que María del Carmen Alva alcanzo 43.

De los 117 congresistas presentes se requieren al menos 59 votos para definir al ganador. En ese orden de ideas, la elección se define en una segunda votación entre Balcázar y Alva.

Esta votación se produce horas después de que el propio Congreso destituyera al presidente José Jerí, quien se había juramentado en el cargo más importante del país apenas cuatro meses atrás.

“Esto a raíz de las reuniones no registradas que tuvo con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado”, explicó el medio local El Comercio sobre los motivos que impulsaron su destitución.

Jerí fue destituido tras enfrentar siete mociones de censura presentadas en su calidad de titular del Congreso.

Su cargo en el Congreso, según informó el medio peruano, para el que fue elegido el 26 de julio del 2025, le permitió jurar como mandatario por sucesión constitucional “tras la vacancia de Dina Boluarte, el 10 de octubre de ese mismo año”.

El Parlamento aprobó la admisión a trámite de las siete mociones de censura en contra de Jerí. Estas fueron acumuladas y votadas en conjunto.

Bajo este panorama, Perú se encamina a su octavo presidente en una década. Del grupo de siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso, dos renunciaron antes de correr la misma suerte y solo uno completó su mandato interino.

