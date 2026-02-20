Google apuesta por Latinoamérica con nuevo puerto de intercambio digital

En los últimos días Google anunció una inversión de 500 millones de dólares en un puerto de intercambio digital que enlazará la Republica Dominicana con los Estados Unidos.

El evento fue celebrado en el Palacio Nacional, con la presencia del presidente de Costa Rica, Luis Abinader, a su vez, lo acompañaron miembros del gabinete, directivos de la multinacional tecnológica y representantes del sector privado.

El trato se hizo oficial con la firma de un decreto presidencial que declara la alta prioridad nacional en la creación de puertos de intercambio digital, como la instalación de la misma.

“Esta inversión de Google se corresponde además con el plan de iniciativas que ha puesto en marcha el gobierno del presidente Abinader para fortalecer la capacidad tecnológica de nuestro país y hacernos más competitivos”, declaró, el ministro José Ignacio Paliza.

La primera fase del proyecto tendrá una inversión de más de 500 millones de dólares.

La inversión permitirá aumentar la capacidad de trasmisión de datos y potenciar el crecimiento económico, además estará conectado a centros de datos de Google Cloud en Carolina del Sur y Virgina.

“La creación de un puerto de intercambio digital aquí en la República Dominicana incluye una estructura de clase mundial y también es formado con la Republica Dominicana”, resaltó Brian Quigley, el vicepresidente de Infraestructura Global de Google.

Christian Ramos, director de Infraestructura de Google, especifico las infraestructuras del proyecto, el cual contará con un edificio de más de siete mil metros cuadrados y podrá alojar hasta cuatro cables internacionales.

“Un par de fibra puede trasmitir diecisiete mil millones de videos en lata definición simultáneamente, agregó Ramos.

Por último, el impacto económico, de acuerdo con las proyecciones de Google, el Producto Interno Bruto (PIB) podría crecer 1.5% tras la implementación de infraestructuras.