NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Viernes, 20 de febrero de 2026
Google

Google apuesta por Latinoamérica con nuevo puerto de intercambio digital

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Google | Foto AFP
Google | Foto AFP
La primera fase del proyecto tendrá una inversión de más de 500 millones de dólares.

En los últimos días Google anunció una inversión de 500 millones de dólares en un puerto de intercambio digital que enlazará la Republica Dominicana con los Estados Unidos.

o

El evento fue celebrado en el Palacio Nacional, con la presencia del presidente de Costa Rica, Luis Abinader, a su vez, lo acompañaron miembros del gabinete, directivos de la multinacional tecnológica y representantes del sector privado.

El trato se hizo oficial con la firma de un decreto presidencial que declara la alta prioridad nacional en la creación de puertos de intercambio digital, como la instalación de la misma.

“Esta inversión de Google se corresponde además con el plan de iniciativas que ha puesto en marcha el gobierno del presidente Abinader para fortalecer la capacidad tecnológica de nuestro país y hacernos más competitivos”, declaró, el ministro José Ignacio Paliza.

La primera fase del proyecto tendrá una inversión de más de 500 millones de dólares.

La inversión permitirá aumentar la capacidad de trasmisión de datos y potenciar el crecimiento económico, además estará conectado a centros de datos de Google Cloud en Carolina del Sur y Virgina.

“La creación de un puerto de intercambio digital aquí en la República Dominicana incluye una estructura de clase mundial y también es formado con la Republica Dominicana”, resaltó Brian Quigley, el vicepresidente de Infraestructura Global de Google.

Christian Ramos, director de Infraestructura de Google, especifico las infraestructuras del proyecto, el cual contará con un edificio de más de siete mil metros cuadrados y podrá alojar hasta cuatro cables internacionales.

o

“Un par de fibra puede trasmitir diecisiete mil millones de videos en lata definición simultáneamente, agregó Ramos.

Por último, el impacto económico, de acuerdo con las proyecciones de Google, el Producto Interno Bruto (PIB) podría crecer 1.5% tras la implementación de infraestructuras.

Temas relacionados:

Google

Latinoamérica

Tecnología

Economía

América Latina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Preocupación en Nicaragua por presos políticos en cárcel del régimen: hacinamiento y condiciones infrahumanas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Familiares de presos políticos

“Debemos estar muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir”: Familiares de los presos políticos en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía

Foto de referencia (AFP)
Ley de Amnistía

“Lo que han hecho contra María Corina y muchas personas fuera del país no está incluido”: analista sobre la ley de amnistía recién aprobada en Venezuela

Maykelis Borges Ortuño - Foto redes sociales
Presos políticos en Venezuela

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Congreso de Perú (EFE)
Perú

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Mujer pide por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

La Asamblea Nacional controlada por el régimen de Venezuela aprueba la Ley de Amnistía en medio de incertidumbre y preocupación sobre su alcance

Más de Actualidad

Ver más
Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

"O Diosdado Cabello y Padrino López siguen a Delcy Rodríguez, o serán separados de estas etapas": exrepresentante de Venezuela ante la ONU

Ataque contra presunta narcolancha. (Secretario de Guerra de EEUU)
Narcolancha

Comando Sur confirmó el ataque a una nueva narcolancha, la primera desde que Maduro fue capturado

Cárcel en La Habana, Cuba - Foto de referencia: EFE
La Habana

"Hay muertos y muchísimos heridos": ONG Prisoner Defenders denuncia represión del régimen cubano en cárcel de alta seguridad de La Habana

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Teófilo Gutiérrez | Foto: EFE
Futbolistas

De las canchas a las tarimas: Teófilo Gutiérrez estrenó su tema musical 'La Mochila Azul'

Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

"O Diosdado Cabello y Padrino López siguen a Delcy Rodríguez, o serán separados de estas etapas": exrepresentante de Venezuela ante la ONU

Cáncer de páncreas | Foto Canva
Cáncer

Científicos españoles logran eliminar el cáncer de páncreas en modelos animales

Ataque contra presunta narcolancha. (Secretario de Guerra de EEUU)
Narcolancha

Comando Sur confirmó el ataque a una nueva narcolancha, la primera desde que Maduro fue capturado

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Premios Grammy

El inesperado homenaje póstumo a Yeison Jiménez durante los Grammy

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Hijo de Nicolás Maduro asegura que "no está planteado" celebrar "elecciones" en Venezuela y que no hay ningún lapso de tiempo corriendo para Delcy Rodríguez

Lionel Scaloni, entrenador argentino - Foto: EFE
Argentina

Más dolores de cabeza para Scaloni: Delantero campeón del mundo con la 'albiceleste' se lesionó y es duda para la Finalissima

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre