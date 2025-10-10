NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
María Corina Machado

"Quedan pocos movimientos para el jaque mate": Antonio de la Cruz tras Nobel de María Corina Machado

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El analista político señaló que el Nobel de Paz no es solo un reconocimiento sino también “un ultimátum al régimen venezolano y quienes aún lo sostienen".

Este viernes, el Comité Noruego del Nobel otorgó a la líder opositora venezolana María Corina Machado el Premio Nobel de Paz 2025, un galardón a su arduo trabajo en la busca de la democracia de su país.

Sobre este tema conversó en La Tarde de NTN24 el analista político Antonio de la Cruz, quien señaló que este premio no es solo un reconocimiento, “es también un ultimátum al régimen venezolano y quienes aún lo sostienen".

De la Cruz destaca que el comité del Nobel, al otorgar el premio, emitió una sentencia al declarar que Venezuela "ya no es un Estado, es un sistema criminal enquistado en el poder".

“El premio Nobel es una sentencia cuando dice que ya no es un Estado, es un sistema criminal enquistado en el poder y quien enfrenta no es solamente una candidata o una candidata que no la dejaron participar, sino la representante legítima de una nación secuestrada", afirmó.

o

El analista subraya que la decisión del comité no habló de diálogo, sino de represión, fraude, exilio forzado y clandestinidad. "El Nobel no premió paciencia, premió desobediencia, rebeldía, insumisión", señala De la Cruz, resaltando la importancia de este reconocimiento para la lucha en Venezuela.

“Hoy están premiando una mujer con criterio libertario con que ha luchado y que está en la clandestinidad. Y yo creo que eso es sumamente importante para la lucha en Venezuela en términos que ella es la luz, la que ilumina, la que da precisamente ese horizonte”, agregó.

Entre tanto, De la Cruz explicó que el régimen de Maduro, al ser considerado una organización narcoterrorista por Estados Unidos, enfrenta opciones limitadas. "Al ser considerado un narcoterrorista, él como narco tiene una causa abierta en el distrito sur de Nueva York, y por lo tanto la justicia, él es un reo de la justicia fugado", señala.

“Quedan pocos movimientos para el jaque mate. Se logra el acuerdo en Gaza, que es un éxito para el presidente Trump. Ya tiene un asunto menos que ponerle atención. Va a regresar. Va a ir, por supuesto, a Egipto el domingo. Y él va a tener más tiempo para seguir actuando sobre la región que él ha decidido que es el área de influencia de los Estados Unidos dentro de este nuevo orden mundial y donde los carteles, organizaciones criminales terroristas no pueden estar presentes”, puntualizó.

