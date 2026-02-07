NTN24
Sábado, 07 de febrero de 2026
Presos políticos en Venezuela

¿Quién es la mujer que se hizo pasar como madre de un preso político y abrazó a Jorge Rodríguez?

febrero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Uno de los miembros de este comité habló con NTN24 sobre la supuesta madre de un preso político que se dio un abrazo con Jorge Rodríguez y contó cómo surgieron las sospechas.

El abrazo entre el jefe de la ilegítima Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y la supuesta madre de un preso político desató una ola de indignación y denuncia, activistas y familiares de detenidos aseguran que se trató de un abrazo con tintes de propaganda, construido para las cámaras, y no de un gesto humano real.

El comité por la libertad de los presos políticos denunció que la mujer, identificada como María Malavé, no es familiar de preso político alguno; según la organización, llegó al campamento de boleíta ayer, aunque ya había estado en el penal el rodeo uno desde hace 29 días, donde se presentó como ex presa política, sin relato verificable, y reconoció que ninguno de sus seres queridos estaba detenido.

o

Familiares reales de presos políticos denuncian que Jorge Rodríguez, quien se comprometió a liberarlos a todos la próxima semana una vez la ley de amnistía sea completamente aprobada, instrumentaliza su dolor para proyectar una falsa imagen de humanidad en medio de graves denuncias de persecución y represión

Diego Armando Casanova, miembro del comité por la libertad de los presos políticos, organización que precisamente dejó en evidencia a esta mujer, que se hacía pasar por familiar de un preso político, habló en La Tarde de NTN24 sobre este asunto y explicó cómo descubrieron a esta mujer.

“La información la recolectamos en el campamento que tenemos en el Rodeo I, allí ella a finales del mes pasado se presentó como una persona que necesitaba ayuda, que había sido expresa política, pero cuando se le preguntaron las razones o el contexto de su detención, ella no articulaba de manera coherente un relato, por ello generó serias dudas entre nosotros sobre si estaba o no diciendo mentiras”, comentó.

o

“Cuando se le preguntó si tenía un familiar allí dijo que no, que solamente había sido expresa política”, continuó el invitado.

“Era muy insistente en conocer información de detalle que generalmente una persona que acompaña esto no lo hace, entonces empezamos a tener serias sospechas, comenzamos a indagar y es cuando miembros de la misma zona, vecinos, nos indica que no es ninguna familiar de presos políticos y que la han reconocido por participar en marchas del oficialismo”, puntualizó Casanova.

