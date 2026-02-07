Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, se reunió este viernes con familiares de presos políticos en un sitio de reclusión en Caracas y les prometió su excarcelación a más tardar en una semana.

"A más tardar el viernes están todos sueltos", prometió Rodríguez frente a la sede de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como zona 7.

El encuentro ocurrió un día después de la aprobación en primera discusión en el Parlamento de una ley de amnistía que busca liberar a personas detenidas por motivos políticos, en un contexto marcado por centenares de familias que aún esperan la excarcelación de sus seres queridos.

En dicho debate, Jorge Rodríguez pidió perdón a los presos políticos encarcelados en las casi tres décadas de gobiernos chavistas durante el debate de una ley de amnistía propuesta por el gobierno interino.

Pero una de las escenas que se robó la atención en la sede de los calabozos fue el abrazo de Rodríguez con una misteriosa mujer que vestía una camiseta con un mensaje que pide la liberación de los presos políticos.

Horas después, se identificó que es militante del chavismo pese a que se presentó como madre de un preso político.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos dejó en claro que la mujer, identificada como María Malavé, llegó al campamento de familiares en Boleíta ayer y ya había estado en el Rodeo 1 desde hace 29 días.

En ese momento había dicho que era una presa política sin un relato verificable y dijo que ninguno de sus familiares estaba en prisión.

"Esta persona se presentó previamente en el campamento apostado en El Rodeo I, desde hace 29 días, con el nombre de María Malavé (62), donde afirmó ser ex presa política, sin aportar un relato verificable sobre una supuesta detención. En un primer momento, y desde la solidaridad, recibió apoyo humanitario. Posteriormente, indicó expresamente que no tenía ningún familiar detenido y, tras ser identificada como miembro de la comunidad y partidaria del oficialismo, se retiró sin regresar. Por ello, no figura en nuestros registros como familiar ni como víctima de la represión", señaló.

Y añadió: "Lamentamos profundamente que hoy esta persona aparezca en una escena de carácter propagandístico, evidenciando una estrategia que instrumentaliza el dolor de las víctimas para proyectar una falsa imagen de humanidad".

Mientras tanto, la sociedad civil venezolana continúa volcada fuera de los centros de detención por sus presos políticos. La jornada de solidaridad y oración convocada por el cardenal Baltasar Porras, duro crítico del régimen, dejó emotivos momentos y el clamor general para que termine el arbitrario cautiverio.

Al término de la ceremonia religiosa, los familiares de los prisioneros de conciencia y ciudadanos en general cantaron arengas en las que pedían la excarcelación de todos y que el régimen cumpla con el cierre del Helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina.

Esta jornada tiene lugar un día antes de cumplirse un mes del anuncio del régimen de excarcelación en masivas.

Según la ONG Foro Penal, hasta hoy 383 perseguidos políticos han salido de las celdas bajo medidas cautelares.