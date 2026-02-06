NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Presos políticos

"Se hacen ver ahora como los salvadores de los venezolanos": Yorbin José García, exprisionero político, sobre el régimen en medio de propuesta de Ley de Amnistía

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
García, quien recientemente fue excarcelado, habló en NTN24 sobre la situación que atraviesan los presos políticos en su país.

El periodista y concejal venezolano Yorbin García, exprisionero político, excarcelado el pasado 14 de enero de 2026 tras permanecer detenido durante 2 meses y 27 días, habló en NTN24 sobre la situación que atraviesan los presos políticos en su país.

“Estamos sorprendidos como ha cambiado la expresión de quienes gobiernan Venezuela”, dijo García.

En cuanto a la ley de amnistía propuesta por la jefe del régimen Delcy Rodríguez, y discutida en la Asamblea Nacional chavista, el entrevistado agregó: “Muchos años se opusieron a la ley de amnistía, se hacen ver como los salvadores, es una ley que genera expectativa... Tiene que iniciarse un proceso de depuración del Poder Judicial y los cuerpos de seguridad, porque aún sus protagonistas están allí, seguimos sin libertad plena en Venezuela”.

García fue privado de libertad el 18 de octubre de 2025 en Isnotú, estado Trujillo, mientras acompañaba la canonización de José Gregorio Hernández.

Según los datos más recientes de la organización Foro Penal, se contabilizan 687 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Desde el 8 de enero del año en curso, tras la captura de Maduro y en medio de la presión que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores, Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos.

