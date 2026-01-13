Así es como Estados Unidos planea proteger las sedes del Mundial con novedosa tecnología anti-drones

Estados Unidos anunció recientemente que invertirá 115 millones de dólares en medidas 'anti-drones' para reforzar la seguridad en torno a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La novedad se conoció el lunes gracias a una medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional, en la que marcó la última de una serie de intensificaciones de defensa contra los drones por parte de varios gobiernos.

VEA TAMBIÉN La Selección Colombia confirma partidos amistosos con potencias europeas para preparar el Mundial de 2026 o

La Copa Mundial de la FIFA será una prueba importante para la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de mantener la seguridad de Estados Unidos, con más de un millón de viajeros que visitarán el país para el torneo y miles de millones más que verán los partidos desde el extranjero.

La amenaza de ataques con drones se ha convertido en una preocupación creciente desde que la guerra de Rusia y Ucrania demostró su capacidad letal.

Los recientes incidentes con drones, además, han preocupado tanto a aeropuertos europeos como estadounidenses. Estados Unidos buscará defender no solo el despliegue del evento mundialista, sino también las celebraciones del 250 aniversario del país.

“Estamos entrando en una nueva era para defender nuestra superioridad aérea para proteger nuestras fronteras y el interior de Estados Unidos”, aseguró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS), Kristi Noem, en un comunicado.

Las empresas de defensa están desarrollando diversas tecnologías para contrarrestar los drones, como software de rastreo, láseres, microondas y ametralladoras autónomas. Se espera que algunas de estas tecnologías sean utilizadas para defender las sedes de la Copa del Mundo.

El anuncio se produce semanas después de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), dependiente del DHS, dijera que otorgó 250 millones de dólares a 11 estados que albergarán partidos de la Copa del Mundo para comprar tecnologías anti-drones.

El verano pasado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, demócrata, pidió a Trump, republicano, que reforzara el apoyo federal para la defensa contra los ataques con drones.

Aunque la mayoría de los demócratas no han apoyado algunas de las más recientes operaciones militares del Gobierno Trump, como la incursión militar en Venezuela que terminó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, los del partido opositor sí han mostrado su interés por salvaguardar la seguridad nacional y estratégica del país norteamericano.