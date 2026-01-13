NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Martes, 13 de enero de 2026
Mundial 2026

Así es como Estados Unidos planea proteger las sedes del Mundial con novedosa tecnología anti-drones

enero 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Dron militar/ Copa del Mundo - Fotos AFP
Dron militar/ Copa del Mundo - Fotos AFP
La amenaza de ataques con drones se ha convertido en una preocupación creciente desde que la guerra de Rusia y Ucrania demostró su capacidad letal.

Estados Unidos anunció recientemente que invertirá 115 millones de dólares en medidas 'anti-drones' para reforzar la seguridad en torno a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La novedad se conoció el lunes gracias a una medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional, en la que marcó la última de una serie de intensificaciones de defensa contra los drones por parte de varios gobiernos.

o

La Copa Mundial de la FIFA será una prueba importante para la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de mantener la seguridad de Estados Unidos, con más de un millón de viajeros que visitarán el país para el torneo y miles de millones más que verán los partidos desde el extranjero.

La amenaza de ataques con drones se ha convertido en una preocupación creciente desde que la guerra de Rusia y Ucrania demostró su capacidad letal.

Los recientes incidentes con drones, además, han preocupado tanto a aeropuertos europeos como estadounidenses. Estados Unidos buscará defender no solo el despliegue del evento mundialista, sino también las celebraciones del 250 aniversario del país.

“Estamos entrando en una nueva era para defender nuestra superioridad aérea para proteger nuestras fronteras y el interior de Estados Unidos”, aseguró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS), Kristi Noem, en un comunicado.

Las empresas de defensa están desarrollando diversas tecnologías para contrarrestar los drones, como software de rastreo, láseres, microondas y ametralladoras autónomas. Se espera que algunas de estas tecnologías sean utilizadas para defender las sedes de la Copa del Mundo.

El anuncio se produce semanas después de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), dependiente del DHS, dijera que otorgó 250 millones de dólares a 11 estados que albergarán partidos de la Copa del Mundo para comprar tecnologías anti-drones.

El verano pasado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, demócrata, pidió a Trump, republicano, que reforzara el apoyo federal para la defensa contra los ataques con drones.

o

Aunque la mayoría de los demócratas no han apoyado algunas de las más recientes operaciones militares del Gobierno Trump, como la incursión militar en Venezuela que terminó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, los del partido opositor sí han mostrado su interés por salvaguardar la seguridad nacional y estratégica del país norteamericano.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Drones

Copa Mundial de clubes de la FIFA

Departamento de Seguridad Nacional

Kristi Noem

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Captura de Nicolás Maduro (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Protestas por presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela

Hija de Xiomara Ortiz denuncia que cifra de presos políticos en Venezuela es mayor a la que se reporta: "Algo que está creciendo"

Ilustración de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York.
Juicio contra Maduro

Esta es la transcripción completa de la comparecencia de Nicolás Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York: revela tensos momentos y la estrategia de la defensa

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
Presos políticos

Régimen venezolano anuncia un número importante de excarcelaciones: "están ocurriendo en este mismo momento"

Edmundo González y María Corina Machado | Foto EFE
Represión en Venezuela

"El régimen declaró la guerra a los ciudadanos": el mensaje de Edmundo González y María Corina Machado tras informe de Alto Comisionado de ONU para DD. HH. sobre Venezuela

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica (AFP)
Rodrigo Chaves

Gobierno de Costa Rica denuncia supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves: "nos alerta claramente sobre un pago de un sicario"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
Presos políticos

Régimen venezolano anuncia un número importante de excarcelaciones: "están ocurriendo en este mismo momento"

Foto referencia | Canva
Tenis

Polémica en el tenis tras participación de una jugadora que “no existe” en un torneo internacional

Edmundo González y María Corina Machado | Foto EFE
Represión en Venezuela

"El régimen declaró la guerra a los ciudadanos": el mensaje de Edmundo González y María Corina Machado tras informe de Alto Comisionado de ONU para DD. HH. sobre Venezuela

Consejo de Seguridad de la ONU | Foto: EFE
Consejo de Seguridad de la ONU

Consejo de seguridad de la ONU se reunirá de urgencia ante escalada de tensiones entre EE.UU. y Venezuela

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica (AFP)
Rodrigo Chaves

Gobierno de Costa Rica denuncia supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves: "nos alerta claramente sobre un pago de un sicario"

Homenajes al cantante colombiano Yeison Jiménez tras su muerte - Foto. EFE
Accidente aéreo

Familia de Yeison Jiménez confirma fecha y lugar del homenaje en su honor tras su fallecimiento

Imagen del ataque de Rusia a Ucrania durante la noche del 8 de enero - Foto: AFP
Ataque a Ucrania

Un nuevo ataque de Rusia a Ucrania con más de 200 drones dejó más de cuatro personas fallecidas y 20 edificaciones residenciales afectadas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre