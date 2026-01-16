Roger Federer, referente del tenis mundial, declaró ser “un gran fan” de otro deportista que, según él, “cambió el juego”

El extenista suizo Roger Federer, uno de los máximos referentes en la historia del deporte blanco, recientemente se refirió al astro argentino Lionel Messi, de quien destacó que es “un gran fan”.

Federer, quien hizo parte del juego de exhibición en el inicio del Australia Open, habló con ESPN Tenis sobre cómo conoció al “10” de la selección de Argentina: “Solo lo vi una vez y conocí a sus padres en Tigre, cuando jugué contra Juan Martín del Potro”.

Aunque esta ha sido la única oportunidad en la que han coincidido, el ganador de 20 títulos de Grand Slams destacó el papel que ha desempeñado Messi durante su carrera deportiva en el mundo del fútbol.

“No conozco mucho a Leo como persona, para ser sincero. Es difícil compararnos; él hizo cosas estupendas en el fútbol, soy un gran fan de él, cómo dominó y cambió el juego, es algo increíble”, expresó a los micrófonos de ESPN.

Roger, campeón de 103 títulos ATP, también se mostró “contento” por el astro argentino, quien ganó la Copa del Mundo de Qatar 2022, señalando que en la próxima cita mundialista para Leo la presión será menos, aunque recalcó que “siempre es una gran presión jugar un Mundial".

El suizo de 44 años no descartó seguirle los pasos a Lionel Messi en la próxima Copa del Mundo: "Lo estaré siguiendo en el Mundial. Suiza también clasificó, así que puede que vaya”.

“Espero que Messi tenga el final que él quiere para su carrera”, manifestó el extenista Roger Federer sobre el 10 de la selección de Argentina, quien en este 2026 disputará su última Copa del Mundo.

Estas palabras dejan ver la admiración mutua que existe entre estos dos deportistas de élite mundial a pesar de no ser cercanos. Pues en el año 2022, cuando el tenista suizo anunció su retiro del deporte blanco, el astro argentino destacó la carrera deportiva del tenista.

"Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Te deseamos mucha suerte en tu nueva etapa. Vamos a extrañar verte en la cancha haciéndonos disfrutar", expresó Lionel Messi en su momento.