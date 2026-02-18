NTN24
Carlos Alcaraz

Así reaccionó reconocido tenista cuando su rival, el número uno del mundo, en el saludo en la red le preguntó si lo había dejado ganar

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Saludo de los tenistas Arthur Rinderknech y Carlos Alcaraz. (AFP)
El tenista español y número uno del mundo, Carlos Alcaraz, regresó triunfalmente a la acción tras su triunfo en el Abierto de Australia al vencer al francés Arthur Rinderknech por 6-4, 7-6 en la primera ronda de Doha el martes.

Alcaraz, quien se convirtió en el jugador más joven en completar un Grand Slam con su victoria en Melbourne, derrotó a Rinderknech, número 30 del ranking, en dos sets muy disputados.

"Fue realmente difícil. Arthur es un jugador muy peligroso. Nadie quiere jugar contra él en la primera ronda", dijo Alcaraz. "Estoy contento con el nivel. Me alegra haber superado los momentos difíciles del partido. Me alegra haber mantenido la calma y una actitud positiva, y haber jugado un gran tenis".

Tras el final del partido se dio una curiosa situación en el saludo en la red. El español le preguntó a su rival si “le había dejado ganar”. La pregunta tuvo como respuesta una sonrisa cómplice, tras el comentario, de parte del francés.

El número uno del mundo se enfrenta en segunda ronda a otro francés, Valentin Royer, número 60 del ranking.

Alcaraz se llevó el primer set tras romper el servicio en el quinto juego, pero se enfrentó a la tenaz resistencia de Rinderknech, quien aprovechó sus primeros puntos de quiebre del partido con el saque del primer cabeza de serie para forzar un tie-break en el segundo set.

El español salvó ambos y selló la victoria en el tie-break, con una derecha a la línea en el punto de partido.

El principal rival de Alcaraz, Jannik Sinner, está al otro lado del cuadro. Ningún otro jugador, aparte de Alcaraz o Sinner, ha ganado un título del circuito en un evento en el que ambos participen desde que Andrey Rublev levantó el trofeo en Madrid en mayo de 2024.

Rublev aseguró su pase a segunda ronda con una victoria contundente por 6-4 y 6-3 sobre el holandés Jesper De Jong.

Alcaraz, que perdió en cuartos de final en su debut en el Abierto de Qatar el año pasado, podría enfrentarse a uno de los tres excampeones del cuadro, Karen Khachanov, en cuartos de final si supera a Royer el miércoles.

Khachanov, séptimo cabeza de serie, necesitó tres sets para vencer al lucky loser japonés Shintaro Mochizuki, mientras que Stefanos Tsitsipas al ruso Daniil Medvedev en la segunda ronda.

Jiri Lehecka, quien eliminó a Alcaraz del torneo del año pasado, arrasó con el estadounidense Jenson Brooksby en dos sets en su primer partido.

Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

