NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Jueves, 19 de febrero de 2026
Deportes

El Real Madrid presentó "todas las pruebas disponibles" sobre el presunto hecho de racismo contra Vinícius Júnior

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinícius Junior - AFP
El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinícius Junior - AFP
El conjunto Merengue emitió un comunicado el 19 de febrero en el que indicó que ha colaborado de manera activa con la investigación.

Este jueves, el Real Madrid anunció que presentó a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) "todas las pruebas disponibles" sobre el presunto hecho de racismo ocurrido el martes en el partido de ida de la Liga de Campeones entre el Benfica en Lisboa, donde al parecer el brasileño Vinícius Júnior fue víctima por parte del argentino Gianluca Prestianni.

o

"El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero", detalló el conjunto Merengue en un comunicado.

Y añadió: "Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido".

En el texto, el equipo español manifestó su agradecimiento por "el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial", e indicó que "seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad".

El miércoles, la UEFA anunció una investigación del caso por "comportamiento discriminatorio" por parte del jugador argentino a su par brasileño durante la victoria (1-0) de los blancos.

o

El partido se detuvo durante 10 minutos después de que Vinícius, del conjunto Merengue, se quejara al árbitro francés François Letexier por el supuesto abuso tras un enfrentamiento entre él y Prestianni, del Benfica.

Todo ocurrió después de que el internacional brasileño anotara el único gol en la victoria por 1-0 antes de recibir una tarjeta amarilla por su celebración bailando frente a la multitud local en el Estadio da Luz.

Tras discutir con Prestianni, Vinícius acudió hacia el juez y le dijo que el centrocampista argentino lo había llamado "mono".

Mientras las acusaciones fueron desmentidas por el argentino en su cuenta de Instagram, otros jugadores las confirman, entre otros, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé.

Temas relacionados:

Deportes

Fútbol

Vinicius Jr.

Real Madrid

Racismo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Estado responde sobre contactos de Marco Rubio en Cuba: "Es una nación fallida"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Deportes

Ver más
Novak Djokovic en Australia. (AFP)
Novak Djokovic

Novak Djokovic rompió todos los pronósticos y venció al italiano Sinner con lo que jugará por 38 vez una final de Grand Slam

Falcao | Foto: EFE
Falcao

Falcao García enciende las alarmas en Millonarios tras salir en camilla en el partido que enfrentó el conjunto embajador ante Llaneros

Hinchas colombianos - Foto EFE
Fútbol

Estudio revela que para la mayoría de los fanáticos del fútbol ya no es suficiente ir a los estadios o ver los partidos en televisión

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Casa Blanca - Foto AFP Post en IG @whitehouse
Casa Blanca

"Capturaste mi corazón": la Casa Blanca hace sarcástica publicación con foto de Maduro detenido y un mensaje de San Valentín

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"Ya basta de las órdenes de Washington": el mensaje de Delcy Rodríguez contra la administración de Donald Trump

Spotify | Foto: EFE
Spotify

Así podrá activar el ‘modo Whatsapp’ en Spotify, una nueva función que busca entrar a competir en el mundo de la mensajería instantánea

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gas y Petróleo

El presidente Gustavo Petro asegura que Colombia importará gas venezolano "más barato"

Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: EFE
Encuentro

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Cartel de recompensa por exatleta olímpico - Foto: AFP
Narcotráfico

Exdeportista olímpico es capturado por EE. UU. tras ser señalado de ser un capo del narcotráfico: "Es la versión moderna de Pablo Escobar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre