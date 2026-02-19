El Real Madrid presentó "todas las pruebas disponibles" sobre el presunto hecho de racismo contra Vinícius Júnior

Este jueves, el Real Madrid anunció que presentó a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) "todas las pruebas disponibles" sobre el presunto hecho de racismo ocurrido el martes en el partido de ida de la Liga de Campeones entre el Benfica en Lisboa, donde al parecer el brasileño Vinícius Júnior fue víctima por parte del argentino Gianluca Prestianni.

"El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero", detalló el conjunto Merengue en un comunicado.

Y añadió: "Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido".

En el texto, el equipo español manifestó su agradecimiento por "el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial", e indicó que "seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad".

El miércoles, la UEFA anunció una investigación del caso por "comportamiento discriminatorio" por parte del jugador argentino a su par brasileño durante la victoria (1-0) de los blancos.

El partido se detuvo durante 10 minutos después de que Vinícius, del conjunto Merengue, se quejara al árbitro francés François Letexier por el supuesto abuso tras un enfrentamiento entre él y Prestianni, del Benfica.

Todo ocurrió después de que el internacional brasileño anotara el único gol en la victoria por 1-0 antes de recibir una tarjeta amarilla por su celebración bailando frente a la multitud local en el Estadio da Luz.

Tras discutir con Prestianni, Vinícius acudió hacia el juez y le dijo que el centrocampista argentino lo había llamado "mono".

Mientras las acusaciones fueron desmentidas por el argentino en su cuenta de Instagram, otros jugadores las confirman, entre otros, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé.