NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Portaviones

El portaviones USS Gerald R. Ford partió a Medio Oriente mientras que su par USS Abraham Lincoln fue captado desde el espacio operando en el Mar Arábigo

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El USS Gerald R. Ford busca unirse al USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo.

El portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, que fue enviado al Mediterráneo esta semana en un esfuerzo militar de Estados Unidos para presionar al régimen de Irán, partió este jueves desde una base naval en Creta, Grecia.

o

La salida del buque de guerra, capaz de transportar y operar aviones, se dio en medio de una nueva ronda de conversaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, que está siendo mediada por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán.

Desde el lunes el USS Gerald R. Ford se encontraba en la base de la Actividad de Apoyo Naval de EE. UU. en la Bahía de Souda y ahora navega rumbo a Medio Oriente, específicamente a las costas de Haifa, en el norte de Israel, donde se tiene previsto su arribo el viernes.

o

El portaviones busca unirse a su par, el USS Abraham Lincoln, en el Mar Arábigo. Precisamente, unas imágenes satelitales mostraron a este último frente a las costas de Omán. Actualmente opera más de 65 aeronaves y alberga a más de 5000 militares.

El presidente estadounidense Donald Trump, afirmó que el régimen de Irán debía alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear en un plazo de 15 días y advirtió que, de no hacerlo, ocurrirían "cosas realmente malas", en alusión a posibles acciones militares.

Temas relacionados:

Portaviones

Irán

Estados Unidos

Guerra

Medio Oriente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Embajada de Colombia visitó el Rodeo I para conocer la situación de sus coterráneos en el penal

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Jefe del Comando Sur, Francis Donovan, y la encargada de negocios en Venezuela, Laura Dogu / FOTO: Twitter @Southcom
Jefe del Comando Sur

Jefe del Comando Sur, la unidad militar de Estados Unidos que capturó a Maduro, visitó Venezuela

María Oropeza, en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, tras su excarcelación - Foto: X @mariaoropeza94
Excarcelaciones

“No le daremos la espalda al país ni a la causa de conquistar la libertad”: el primer mensaje de la venezolana María Oropeza tras su excarcelación

Cuba | Foto Canva
Cuba

Rusia finaliza la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba en medio de la crisis en la isla

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Captura de alias “El Hacha” - Foto tomada de X (Gabinete de Seguridad de México)
México

México dio otro duro golpe al CJNG: capturó a alias ‘El Hacha’ días después de la muerte de 'El Mencho'

Elenco de el ‘Chavo del 8’ - Foto EFE
El Chavo del 8

Falleció importante integrante del equipo de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'

Foto referencia | Canva
Tenis

Tenista argentino recibió dura sanción tras admitir haber participado en un caso de apuestas y de no denunciar un intento de soborno

Laura Fernández, presidente electa de Costa Rica - Foto: EFE
Elecciones en Costa Rica

La oficialista Laura Fernández fue electa presidente de Costa Rica con una amplia ventaja: prometió un "cambio profundo e irreversible"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - Foto: EFE
Superliga

El proyecto Superliga se queda en la gaveta: el Real Madrid pacta con UEFA y retira su disputa judicial

Jefe del Comando Sur, Francis Donovan, y la encargada de negocios en Venezuela, Laura Dogu / FOTO: Twitter @Southcom
Jefe del Comando Sur

Jefe del Comando Sur, la unidad militar de Estados Unidos que capturó a Maduro, visitó Venezuela

Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se convirtió en propietario de un club de fútbol en España: "Entiende el potencial de lo que estamos construyendo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre