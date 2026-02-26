El portaviones USS Gerald R. Ford partió a Medio Oriente mientras que su par USS Abraham Lincoln fue captado desde el espacio operando en el Mar Arábigo

El portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, que fue enviado al Mediterráneo esta semana en un esfuerzo militar de Estados Unidos para presionar al régimen de Irán, partió este jueves desde una base naval en Creta, Grecia.

La salida del buque de guerra, capaz de transportar y operar aviones, se dio en medio de una nueva ronda de conversaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, que está siendo mediada por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán.

Desde el lunes el USS Gerald R. Ford se encontraba en la base de la Actividad de Apoyo Naval de EE. UU. en la Bahía de Souda y ahora navega rumbo a Medio Oriente, específicamente a las costas de Haifa, en el norte de Israel, donde se tiene previsto su arribo el viernes.

El portaviones busca unirse a su par, el USS Abraham Lincoln, en el Mar Arábigo. Precisamente, unas imágenes satelitales mostraron a este último frente a las costas de Omán. Actualmente opera más de 65 aeronaves y alberga a más de 5000 militares.

El presidente estadounidense Donald Trump, afirmó que el régimen de Irán debía alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear en un plazo de 15 días y advirtió que, de no hacerlo, ocurrirían "cosas realmente malas", en alusión a posibles acciones militares.