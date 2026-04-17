"Quienes piensen en hacerles daño enfrentarán una terrible represalia si siquiera lo intentan": subsecretario de Estado Michael Kozack sobre amenazas a candidatos en Colombia

Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, se pronunció sobre las amenazas que han recibido los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia en Colombia.

Kozak se pronunció en medio de una audiencia en el Congreso en la que respondió varias preguntas, varias sobre Colombia y Venezuela, de la representante en Estados Unidos María Elvira Salazar.

“Nuestro objetivo es que nadie se acerque lo suficiente como para intentarlo. Nos preocupan seriamente esas amenazas. Después que vimos el asesinato del senador Uribe, hemos hablado con las autoridades colombianas, en particular con la Policía Nacional de Colombia, que ha reforzado la seguridad”, expresó.

Kozak indicó que Estados Unidos ha trabajado con las autoridades locales colombianas durante años.

“Ya saben como organizar un dispositivo de protección y ese tipo de cosas. Así que estamos cooperando con las autoridades para proteger a todos los candidatos contra cualquier tipo de amenaza. Pero es muy preocupante. Colombia ha tenido suficientes años de violencia política, ellos no necesitan volver a eso”, mencionó.

El subsecretario también afirmó en la audiencia que la primera fase del plan del secretario Marco Rubio para la transición hacia la democracia en Venezuela ha terminado.

“La primera fase fue la estabilización. No queríamos que la situación de seguridad se rompiera y que la gente no pudiera obtener servicios, que las pandillas deambularan, etc.", afirmó.

En ese sentido, sobre la fase uno, dijo que “hemos tenido éxito en eso”. “Ninguna de esas cosas sucedió. Esa fue la fase uno, hecha”.

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“La fase dos, como hablaron, es la recuperación y la reconciliación. Así que esas son dos cosas que van juntas, la recuperación de la economía al hacer que los ingresos del petróleo y la industria vuelvan a fluir de nuevo y, al mismo tiempo, como parte de la fase dos, es la reconciliación política que permitirá obtener los pasos que acabo de mencionar, y luego poder pasar a las elecciones”, expresó.

Kozak manifestó que aún no hay fecha para hacer las elecciones. “Tenemos condiciones que permitirán una elección y lograrán una transición a la democracia. Así que estamos viendo los hitos a lo largo del camino”, consideró.

Además, dijo que Estados Unidos quiere ver a todos los actores políticos participando en las elecciones.