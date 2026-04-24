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Colombia

Aerolínea cancela vuelos a región colombiana de manera indefinida, ante los escalamientos de orden público en el Catatumbo

abril 24, 2026
Por: Natalya Baquero González
Aerolínea - Foto referencia: Canva
Aerolínea - Foto referencia: Canva
La compañía hizo un llamado a las autoridades para que lleven a cabo las respectivas acciones que permitan la pronta liberación y esclarecimiento de los hechos.

Por medio de un comunicado, la aerolínea comercial colombiana, Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, mejor conocida como SATENA, anunció este viernes 24 de abril que suspende de manera indefinida su operación aérea hacia Tibú, debido al escalamiento de orden público en esta región. Esta medida se da tras el secuestro de uno de sus funcionarios.

“SATENA informa la suspensión inmediata de la operación aérea, en la ruta Cúcuta-Tibu, como respuesta a la grave alteración de orden público, registrada en la región del Catatumbo”, indicó.

De acuerdo con la aerolínea, esta decisión se adoptó “tras el secuestro de Edinson Balaguera Gamboa, administrador de la operación (…) quien también desempeña funciones como agente operativo”.

Estos hechos fueron catalogados por SATENA como “un riesgo directo” tanto para su personal como para los pasajeros, situación que “hace inviable la continuidad del servicio” aéreo en la región.

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Asimismo, la compañía aérea expresó su rechazo ante estos actos e hizo un llamado a las autoridades para que lleven a cabo las respectivas acciones que permitan la pronta liberación y esclarecimiento de los hechos por los cuales su funcionario ha sido secuestrado.

No obstante, dejo claro que esta ruta se mantendrá suspendida hasta que no se brinden las “garantías verificables para su establecimiento”.

SATENA también informó que continuará la coordinación permanente, tanto con las autoridades locales y nacionales, con la finalidad de tener seguimiento de la situación de orden público de la región del Catatumbo.

Por último, la compañía aérea indicó que cualquier novedad que se presente frente a esta situación será notificada de manera oportuna a la opinión pública.

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“La aerolínea informará oportunamente a la opinión pública sobre cualquier información relevante”, sentenció.

En ese sentido, la reanudación de los vuelos sobre la ruta Cúcuta-Tibú se encuentra sujeta a la liberación del administrador de esta operación, Edilson Balaguera, y de la situación de orden público de la región.

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