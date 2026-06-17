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Mundial 2026

El 'Rey de los Estadios': así es el mítico estadio que albergó tres Copas del Mundo en el que la selección Colombia hará su debut en el Mundial de 2026

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Estadio Azteca | Foto: AFP
Estadio Azteca | Foto: AFP
El Azteca es un templo consagrado por las mayores leyendas del fútbol. En 1970, Pelé levantó su tercera copa mundial, consolidando a Brasil como potencia histórica.

La Ciudad de México se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial. El Estadio Azteca, con 60 años de historia, se convertirá en el primer recinto en albergar tres Copas del Mundo tras haber sido sede en 1970 y 1986, consolidándose como el verdadero "Rey de los Estadios".

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Por primera vez, un Mundial se realizará en tres países simultáneamente: México, Estados Unidos y Canadá. El torneo contará con 48 selecciones participantes y 104 partidos, marcando una expansión histórica del evento deportivo más importante del planeta.

El Estadio Azteca, con capacidad para 87,000 espectadores, inaugurará el certamen el 11 de junio de 2026 con el partido entre México y Sudáfrica.

Este encuentro representa una revancha simbólica del partido inaugural del Mundial 2010, cuando ambas selecciones empataron 1-1. México mantiene un récord invicto en partidos inaugurales jugados como local: empató con Uruguay en 1970 y venció a Bélgica en 1986.

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El calendario mundialista en la capital mexicana incluye cinco partidos, entre ellos, el que disputará la selección Colombia ante Uzbekistán este 17 de junio en su debut mundialista. La numerosa comunidad colombiana en Ciudad de México convertirá este encuentro en un virtual partido como local para los cafeteros, que regresan al Mundial tras su ausencia en Qatar 2022.

El 24 de junio, México se medirá ante Chequia, heredera de la tradición futbolística de Checoslovaquia, subcampeona mundial en 1934 y 1962. Posteriormente, el estadio albergará un partido de dieciseisavos de final el 30 de junio y uno de octavos de final el 5 de julio.

El Azteca es un templo consagrado por las mayores leyendas del fútbol. En 1970, Pelé levantó su tercera copa mundial, consolidando a Brasil como potencia histórica.

En 1986, Diego Maradona marcó tanto el "Gol del Siglo" como la polémica "Mano de Dios" contra Inglaterra en cuartos de final, antes de conquistar el título ante Alemania en la final disputada en este mismo césped.

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