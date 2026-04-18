Rancho Izaguirre en Jalisco: nuevos hallazgos de restos humanos confirman reclutamiento forzado tras un año de investigaciones

A un año del descubrimiento del rancho Izaguirre en Jalisco, los colectivos de búsqueda han localizado fragmentos óseos calcinados, molares y placas dentales en fosas clandestinas, algunas excavadas hasta tres metros de profundidad.

Los hallazgos superan significativamente los más de 1.850 registros reportados en marzo de 2025, confirmando la magnitud de lo que especialistas califican como una maquinaria de violencia sistemática.

La periodista Sandra Romandía, autora del libro "Testigos del Horror" publicado en agosto de 2024, ha documentado desde el inicio testimonios de personas que lograron escapar del rancho.

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"Esto que se dio en el rancho Izaguirre nos podía demostrar por primera vez cuál era el destino de los desaparecidos", explicó, señalando que los testimonios revelan un mecanismo sistemático de reclutamiento forzado por parte de cárteles hacia jóvenes que buscaban empleo.

Por su parte, Soledad Durazo, editora general de Opinión 51, destacó el papel fundamental de los colectivos de buscadores: "Han hecho al Estado reconocer lo que se vino denunciando desde marzo del año pasado. Como dicen las propias buscadoras, la tierra habla y no miente".

La abogada Leticia Bonifaz, columnista de El Universal, enfatizó que "todas las desapariciones en México y todos estos horrores, seguimos sabiendo de ellos, no porque el Estado siga allí presente, sino porque los familiares no quitan el dedo del renglón"