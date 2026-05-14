Equipo de fútbol de Corea del Norte viajará a Corea del Sur para disputar torneo internacional por primera vez en muchos años

Un equipo femenino norcoreano viajará el domingo a Corea del Sur con motivo de la Liga de Campeones Femenina de Asia, una primicia en casi ocho años para un equipo deportivo del Norte, que sigue técnicamente en guerra con su vecino desde la década de 1950.

El Naegohyang FC debe enfrentarse el miércoles al Suwon FC surcoreano en semifinales de la competición.

Los dos países vecinos están técnicamente en guerra desde el conflicto de 1950-1953, que concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz.

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La cooperación en materia deportiva ha resultado útil en el pasado: el Norte envió atletas, animadoras y una delegación de alto nivel al Sur con ocasión de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang en 2018, lo que permitió iniciar un deshielo en sus relaciones.

Por primera vez, Seúl y Pyongyang formaron entonces su primer equipo conjunto: una selección femenina de hockey sobre hielo.

Sin embargo, las relaciones se han deteriorado desde el fracaso en 2019 de las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte sobre la desnuclearización de la península.

Pyongyang se considera ahora una potencia nuclear "irreversible".

Las jugadoras del Naegohyang FC deben llegar el domingo a Corea del Sur en un vuelo procedente de Pekín.

Veintisiete jugadoras y 12 miembros del cuerpo técnico forman parte del viaje, según el Ministerio surcoreano de la Unificación.

La expedición se alojará en un hotel de Suwon, a unos 30 km al sur de Seúl, donde el equipo del Suwon FC también debe instalarse.

Pero los espacios de comidas y los itinerarios de los distintos equipos serán distintos, informa la prensa local.

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El encuentro del miércoles tendrá lugar en el complejo deportivo de Suwon, con cerca de 12.000 plazas.

La ley surcoreana en materia de seguridad nacional prohíbe poseer y ondear una bandera de Corea del Norte o interpretar su himno nacional en público.

También se impone a los surcoreanos obtener el visto bueno del Ministerio de la Unificación antes de ponerse en contacto con cualquier norcoreano.

Como se ha autorizado el desplazamiento del equipo del Norte, tal y como informó un responsable gubernamental, no será ilegal para las surcoreanas, por ejemplo, saludar a sus rivales.

Según Lim Eul-chul, experto en Corea del Norte en la Universidad Kyungnam, en el Sur, Pyongyang probablemente "intentará destacar lo que considera una superioridad aplastante en materia de rendimiento deportivo".

"Y usarlo como ocasión para enviar un mensaje contundente y demostrar que es superior a su rival", al que califica de "Estado hostil", señaló.

Corea del Norte es una potencia del fútbol femenino: sus selecciones juveniles han ganado varias Copas del Mundo en los últimos años.

El Naegohyang FC, de Pyongyang, es un equipo destacado en el país, según el propio Ministerio surcoreano de la Unificación.

Creado en 2012, el club terminó por primera vez en lo más alto de la Liga nacional en la temporada 2021-2022.

En noviembre, con ocasión de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia, el club venció al de Suwon, al que se enfrenta el miércoles. Marcador: 3-0.