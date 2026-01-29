NTN24
Nasa

La NASA confirma fecha para la próxima rotación de tripulación en la Estación Espacial Internacional

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Astronauta | Foto NASA
Astronauta | Foto NASA
La agencia espacial está cada vez más cerca de llevar a cuatro astronautas nuevamente alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

El lanzamiento de la misión para cambiar la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) podría ocurrir el 11 de febrero, informó el miércoles la NASA.

o

El despegue estaba originalmente programado para el 15 de febrero, pero la agencia espacial estadounidense consideró adelantarlo tras la evacuación de un grupo anterior de astronautas por motivos médicos.

La primera ventana de lanzamiento se abre a las 06H00, hora del este (11H00 GMT), indicó la NASA en redes sociales. También hay ventanas adicionales en las mañanas del 12 y 13 de febrero.

La misión, llamada Crew-12, despegará desde Cabo Cañaveral, en el estado de Florida.

Su tripulación incluye a los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, junto a la astronauta francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.

El adelanto del lanzamiento ocurrió después de que los miembros de la misión Crew-11 regresaran antes de lo previsto por un problema médico que afectó a uno de los astronautas, la primera evacuación de este tipo que realizó la EEI en su historia.

La elección de la nueva fecha fue difícil para la NASA debido a otra misión: Artemis II. La ventana para el despegue de este proyecto, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, también se abre en febrero.

o

"La NASA continúa trabajando en posibles ventanas de lanzamiento para dos importantes misiones tripuladas este febrero: Artemis II y Crew-12. Tomaremos cualquier decisión sobre la mejor oportunidad de lanzamiento para cada misión más cerca de la fecha de vuelo", señaló la agencia espacial.

Cabe recalcar que mientras avanzan los preparativos en la plataforma, los cuatro astronautas permanecen bajo cuarentena en Houston, Texas, desde el pasado 23 de enero, esto como parte de los protocolos previos a el sorprendente lanzamiento.

