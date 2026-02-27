NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Régimen venezolano

En medio de bloqueos a fondos de Maduro, piden incautar los multimillonarios bienes congelados de otras cabezas del régimen en la Unión Europea

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
La propuesta busca que ese dinero congelado se use para la reparación de las víctimas del régimen en Venezuela.

En la Unión Europea empezó a andar una propuesta para incautar los multi-millonarios bienes congelados a los 69 cabecillas del régimen venezolano que están sancionados y destinarlos a un fondo de reparación de las víctimas de la dictadura.

o

El Comité de Peticiones del parlamento europeo aprobó, con los votos del Partido Popular y del Partido Vox, la solicitud de recuperar los dineros ilícitos del saqueo a los recursos públicos del estado venezolano, movidos a través de sociedades fantasma y de testaferros en países europeos, y utilizarlos para indemnizar a ciudadanos afectados: venezolanos y de la Unión Europea.

La propuesta fue llevada hasta la Eurocámara por los reconocidos abogados venezolanos Simón Pedro Deffendini y Soranib Hernández.

La abogada venezolana Soranib Hernández de Deffendini se conectó en NTN24 para explicar en qué consistió la solicitud: “Nosotros elevamos al comité de peticiones del parlamento europeo una solicitud para activar una directiva que hace obligatorio decomisar los activos que se encuentran congelados de los sancionados en la lista del 2017. Recordemos que hay 69 sancionados de la estructura del régimen de Venezuela y nuestra petición es una justicia restaurativa con esos fondos”.

El dictador Maduro se quedó sin plata para pagar su defensa en EE. UU.: sus millonarios fondos producto del saqueo a Venezuela están congelados

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Delcy Rodríguez "está capitulando en nombre de un régimen derrotado": Antonio Ledezma

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

En medio de bloqueos a fondos de Maduro, piden incautar los multimillonarios bienes congelados de otras cabezas del régimen en la Unión Europea

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución": presidente Petro reacciona a suspensión provisional del decreto del salario mínimo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Aranceles

Revés para Trump: Corte Suprema de Estados Unidos anula la mayoría de aranceles globales impuestos por el mandatario

Presidente Petro presenta nuevo decreto del salario mínimo - Foto: EFE
salario mìnimo

Presidente Petro firma nuevo decreto de aumento del salario mínimo tras suspensión provisional del Consejo de Estado

Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Juan Carlos Pinzón/ exministro de Defensa de Colombia / FOTO: EFE
Estados Unidos

"Hay un riesgo muy grande de que nos repitan el Pacto de La Picota": Juan Carlos Pinzón sobre audios de alias "Pipe Tuluá", extraditado a EE. UU.

Nicolás Maduro - Foto EFE
Crisis en Venezuela

Venezolanos en el exilio piden a la justicia de Estados Unidos imputar a Nicolás Maduro por tortura: presentaron denuncia penal federal

Buque petrolero incautado. Foto_ @Sec_Noem
Régimen venezolano

Estados Unidos entregará a Venezuela el superpetrolero M/T Sophia que incautó a principios de enero, según Reuters

Abel Ferreira, DT de Palmeiras sobre Jhon Arias - Fotos: AFP
Palmeiras

Técnico del Palmiras habla sobre la vinculación del colombiano Jhon Arias al equipo: "Es un fichaje de la presidenta"

Congresista de EE. UU. María Elvira Salazar / Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: NTN24 / EFE
María Elvira Salazar

"Trump le leyó la cartilla a Petro, que le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran": congresista María Elvira Salazar sobre reunión entre Trump y Petro

Foto de referencia: EFE
Menores de edad

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, junto a su hermana, la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y el solicitado por la justicia de Estados Unidos, Diosdado Cabello - Foto: EFE
Maduro capturado

"Estados Unidos está probando un nuevo método de cambio de régimen": analista sobre la transición formulada por Washington para Venezuela

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra
agosto 29, 2023

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
mayo 31, 2023

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre