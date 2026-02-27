En medio de bloqueos a fondos de Maduro, piden incautar los multimillonarios bienes congelados de otras cabezas del régimen en la Unión Europea

En la Unión Europea empezó a andar una propuesta para incautar los multi-millonarios bienes congelados a los 69 cabecillas del régimen venezolano que están sancionados y destinarlos a un fondo de reparación de las víctimas de la dictadura.

VEA TAMBIÉN El dictador Maduro se quedó sin plata para pagar su defensa en EE. UU.: sus millonarios fondos producto del saqueo a Venezuela están congelados o

El Comité de Peticiones del parlamento europeo aprobó, con los votos del Partido Popular y del Partido Vox, la solicitud de recuperar los dineros ilícitos del saqueo a los recursos públicos del estado venezolano, movidos a través de sociedades fantasma y de testaferros en países europeos, y utilizarlos para indemnizar a ciudadanos afectados: venezolanos y de la Unión Europea.

La propuesta fue llevada hasta la Eurocámara por los reconocidos abogados venezolanos Simón Pedro Deffendini y Soranib Hernández.

La abogada venezolana Soranib Hernández de Deffendini se conectó en NTN24 para explicar en qué consistió la solicitud: “Nosotros elevamos al comité de peticiones del parlamento europeo una solicitud para activar una directiva que hace obligatorio decomisar los activos que se encuentran congelados de los sancionados en la lista del 2017. Recordemos que hay 69 sancionados de la estructura del régimen de Venezuela y nuestra petición es una justicia restaurativa con esos fondos”.