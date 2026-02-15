Expresidente Barack Obama asegura que los extraterrestres "son reales" y que no están en el Área 51

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama aseguró en una entrevista publicada el domingo por la personalidad con presencia en medios digitales Brian Tyler Cohen en su canal de YouTube que "los extraterrestres son reales" y que "no están en el Área 51".

Las afirmaciones de Obama se dieron justo después de que Cohen, conocido principalmente por entrevistar a importantes figuras de la política de Estados Unidos, le formulara la pregunta sobre si los extraterrestres son o no reales.

"Son reales, pero yo no los he visto", respondió Obama mientras sostenía una taza de café y sonreía, al tiempo que aseguraba que los extraterrestres no estaban encerrados en un lugar cuyo nombre olvidó en primer lugar.

"No los tienen recluidos en... ¿Cómo se llama?", preguntó Obama a Cohen, quien le recordó: "¿El Área 51?".

"El Área 51", repitió Obama para terminar su idea acerca de que los extraterrestres, cuya existencia confirmó sin haberlos visto, no están en esa instalación militar ultrasecreta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

"No hay ninguna instalación subterránea (en el Área 51), a menos que exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos", expresó Obama.

Posteriormente, Cohen le consultó a Obama acerca de cuál fue la primera pregunta que quiso que le respondieran a partir del momento en el que se convirtió en presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2009.

"¿Dónde están los extraterrestres?", bromeó el exmandatario de Estados Unidos en su respuesta mientras sonreía mirando al periodista, quien repitió lo que Obama contestó y se sumó a las risas.

En la misma entrevista, Obama también respondió por primera vez a la polémica publicación en la cuenta de la red social del presidente Donald Trump, Truth Social, de un video que incluía un fragmento que lo representaba a él y a su esposa Michelle como monos.

A la pregunta de Cohen sobre el video, Obama respondió, sin mencionar a Trump, que la mayoría de los estadounidenses "consideran este comportamiento profundamente preocupante".

"Hay una especie de espectáculo circense en las redes sociales y en la televisión y lo cierto es que no parece que haya ningún tipo de vergüenza al respecto entre las personas que antes sentían que había que tener cierto decoro y sentido de la corrección y respeto por el cargo, ¿verdad? Eso se ha perdido", afirmó.

El video, subido el 5 de febrero en la cuenta de Trump, fue condenado por el espectro político estadounidense.

Inicialmente, la Casa Blanca rechazó la "falsa indignación" aunque luego atribuyó la publicación a un error de un asesor y lo retiró.