Marco Rubio se pronuncia sobre elecciones en Venezuela y advierte que en Cuba la riqueza la tiene una "compañía de generales"

Este jueves 14 de mayo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió nuevamente al panorama político en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

“Al final, tiene que haber una transición. hay que legitimar al Gobierno, elecciones… Todo eso tiene que llegar, no queremos esperar mucho, queremos que pase, pero tampoco queremos correr”, expresó el jefe de la diplomacia de los EE. UU. desde China.

Desde la captura del dictador Maduro, la política de Estados Unidos hacia Venezuela se ha reconfigurado bajo un enfoque de tres fases: estabilización, recuperación y transición.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han reiterado que la prioridad, antes de la transición, es la estabilidad económica y el control operativo.

Por su parte, Rubio también habló de Cuba desde la nación asiática. "La riqueza está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero", argumentó.

"Este es un país donde la gente literalmente come basura de las calles, pero esta empresa tiene 16 mil millones de dólares. Es una economía rota y no funcional", acotó.

Rubio se encuentra en China acompañando al presidente Donald Trump en una visita diplomática de alto nivel.

El secretario de Estado de Estados Unidos llegó a Pekín el pasado miércoles junto al mandatario de la unión americana presidente Trump.

A pesar de estar bajo sanciones chinas (Rubio) la visita fue posible luego de que China cambiara la transliteración de su nombre.

China es el principal rival geopolítico y económico de Estados Unidos, una posición que ha llevado a Washington a redefinir su Estrategia de Defensa Nacional para identificar al gigante asiático como su competidor integral más importante.