Régimen de Irán condiciona cualquier acuerdo con Estados Unidos: exige "resultados tangibles"

El régimen de Irán condicionó este domingo cualquier acuerdo con Estados Unidos a que se garanticen sus "derechos", subrayando que no cree "ni en las palabras ni en las promesas" de Washington en las negociaciones en curso para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Mientras que en los últimos días los dos países parecían acercarse a un acuerdo, el diario The New York Times informó el sábado, sin más detalles, que el presidente de EE. UU. había endurecido su propuesta y enviado una nueva versión de un posible protocolo de acuerdo a Teherán.

"No aprobaremos ningún acuerdo hasta que tengamos la certeza de que se han respetado los derechos del pueblo iraní", dijo el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un video transmitido por la televisión estatal.

Añadió que los negociadores iraníes "no confían ni en las palabras del enemigo ni en sus promesas".

El gobierno de Teherán reclama entre otros que se desbloqueen 12.000 millones de dólares en activos congelados y que se incluya a Líbano en un acuerdo global.

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Tras semanas de negociaciones marcadas por duras declaraciones y ocasionales brotes de violencia, todavía no hay acuerdo para poner fin formalmente a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump ha dicho que sus prioridades son evitar que Irán desarrolle armas nucleares y reabrir Ormuz, una ruta comercial clave para el comercio de gas y petróleo.

"La garantía que necesito tener es que no habrá un arma nuclear", le dijo Trump el sábado a Lara Trump, su nuera y también presentadora de un programa en Fox News.

Sin embargo, las partes parecen lejos de un acuerdo en temas clave como el programa nuclear e Irán califica de "infundadas" las declaraciones de Trump sobre la destrucción de sus reservas de uranio enriquecido.

En su entrevista en Fox News, Trump dijo que ahora no "tiene prisa". "De forma lenta pero segura estamos logrando, creo, lo que queremos y si no obtenemos lo que queremos, vamos a terminar de otra manera", aseguró.